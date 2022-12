Licht op groen voor openluchtzwembad in Brussel

Het langverwachte Brusselse openluchtzwembad komt op de voormalige slachthuizensite in Anderlecht. De plannen waren al, nu is er ook de goedkeuring van de Brusselse regering. Dat bevestigt Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) in een persbericht.

De kogel is door de kerk: Brussel krijgt een openluchtzwembad. Het zwemcomplex zal bestaan uit een binnen- en buitenzwembad, dat wordt gebouwd op het dak van het Manufakture-gebouw op de Abattoir-site in Anderlecht. In februari had het Brussels gewest al een vergunning afgeleverd voor de bouw van het project. De plan van aanpak werd nu goedgekeurd door de Brusselse regering. De Brusselse Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zal het project verder uitwerken en de uitbatingsmogelijkheden onderzoeken. Een opleveringsdatum is er nog niet.

De totale kostprijs van het zwembadproject wordt geraamd op 20,2 miljoen euro. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) bevestigt dat de Vlaamse regering 3,4 miljoen euro zal bijdragen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie en urban.brussels dragen samen 4 miljoen euro bij aan de structurele werken. Voor de overige miljoenen slaan de gemeente Anderlecht en verschillende overheden de handen in elkaar, en wordt er ook op financiering gerekend van het EFRO-fonds (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Het Manufakture-gebouw zal naast het zwembad ook voedingsproducerende en -verwerkende bedrijven huisvesten. Geen toeval, zegt Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) in het begeleidend persbericht. ‘De activiteiten maken gebruik van koelruimtes die veel warmte vrijgeven. Warmte die in de toekomst zal worden gebruikt om een aangename watertemperatuur te creëren.’

Zwemmen met zich op de skyline van Brussel. In de toekomst zou het mogelijk moeten zijn. Foto: NV abattoir - Baukunst

Hoge nood

De roep om een openluchtzwembad in Brussel klinkt luid. De vzw Pool is Cool ijvert er al jaren voor en zette met de steun van crowdfunding Flow op poten, een zwembad dat plaats biedt aan 30 zwemmers. ’s Zomers raakte het telkens vlot gevuld. Vanuit zijn bevoegdheid bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) maakt Pascal Smet bijkomend 100.000 euro vrij voor de organisatie.

Het zijn lichtpunten in een stad die tijdens de zomer snakt naar meer zwemmogelijkheden. In 2018 sloot het waterpark Océade op de Heizel definitief de deuren. Oververhitte burgers zoeken hun heil elders, zoals in de Gentse Blaarmeersen, wat telkens opnieuw tot opstootjes leidt. In 2024 zou er ook een permanente zwemvijver moeten komen in Neerpede.

Wie tijdens de kerstvakantie baantjes wil trekken in Brussel, moet rekening houden met de energiecrisis. De zwembaden van Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Joost-ten-Node sluiten de deuren tot 2 januari om de energiefacturen te drukken. Dat van Ukkel sluit tijdelijk voor onderhoudswerken.