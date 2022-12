In het noordwesten van Spanje zijn zondagavond zes mensen omgekomen toen een bus van een brug reed en in de rivier Lérez viel. Twee mensen, waaronder de buschauffeur, hebben het er levend vanaf gebracht. Het is een moeilijke reddingsoperatie geweest omdat de bus zich bijna volledig onder water bevond en op een moeilijk bereikbare plek was terechtgekomen.