Waar stream ik echte feestfilms?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: waar stream je de echte feestfilms? We hebben het niet over de klassiek kerstfilms, wel over films die doen dromen over stevig uit de bol gaan, over outfits die de middelmaat ver achter zich laten of romances op de dansvloer. Ruben Aerts selecteert acht films die doen dromen. Volg de links.

1 La grande bellezza

In buitensporigheid hoeft de jetset in de Italiaanse hoofdstad geen lessen te krijgen. Jep is jarig en iedereen viert mee. Alle remmingen zijn meteen zoek in de eerste minuten van deze barokke film. Uit de luidsprekers knalt een pompende remix van Raffaella Carrà en haar ‘A far l’amore comincia tu’. De gasten gaan tekeer, de vunzigheid sluimert, hoewel het allemaal nog moet beginnen. Daar heb je Jep eindelijk, breed grijnzend en in pak, alsof dat hem tot een fatsoenlijk man maakt. Een film als een exquis feest: moet je beleven.

Kijk via Sooner of Netflix

2 The great Gatsby

Geen enkele figuur is zo mysterieus en mythisch als F. Scott Fitzgerald zijn Jay Gatsby, of nu Robert Redford hem speelt, dan wel Leonardo DiCaprio. De uitbundige feesten van hem zijn dat niet minder. Het zijn de roaring twenties. Zelfs wie er toen nonchalant bij liep, droeg nog steeds een kostuum. Of zo lijkt het wel. Vrouwen dosten zich uit in jurken bomvol glitter en met hoeden, die even vaak bescheiden als opzichtig waren. Alles ademt glamour op zo’n Gatsby-feestje. Wie iets betekende, was daar. Of betekende je net iets omdat je er was?

Kijk via Amazon Prime

3. Il gattopardo

De Siciliaanse aristocratie gaat ten onder in de jaren 60 van de 19de eeuw, terwijl de bourgeoisie net opkomt. Een pompeus bal is dan onmisbaar in deze kroniek over de dood van een klasse. Een laatste cirkeldans als een metafoor voor het leven dat voorbijgaat, daar moet Burt Lancaster het mee stellen. De muziek van Verdi doet de rest. Feestelijke grandeur met een rouwrandje, want verandering hou je niet tegen.

Kijk via Cinétec



4. Breakfast at Tiffany’s

Hoe leger de levens op het witte doek, hoe uitgedoster men gekleed gaat. Mensen drinken dure drankjes, verkopen goedkope praatjes en hopen dat de schijn van een belangrijk bestaan overeind blijft. De kijker vermaakt zich nog het meest. Audrey Hepburn belichaamt die peilloze leegte als geen ander in haar iconische, zwarte jurk – ontworpen door Givenchy. Haar flat is een hotspot voor feestjes waar een Jan Modaal zich geen moment ontspannen zou voelen. Een kat evenmin, overigens.

Kijk via Play Google

5. Pride & prejudice

Een dans is nooit vrijblijvend, en dat was hij al zeker niet in de vroege 19de eeuw van Jane Austens verfilmde roman. Outfits zeggen alles over je afkomst, je plek in de wereld. Feesten deed men toen nog ingetogen, klassevol. Alsof remmingen ook zekerheid boden. Op een standvastig leven van beminnen en bemind worden. Geen wonder dat passie vooral moest spreken uit blikken die gewisseld werden. Tussen Elizabeth Bennet en haar Mr. Darcy, bijvoorbeeld.

Kijk via iTunes



6. A single man

George en Charley hebben niemand en elkaar in een film die zo bloedmooi is, dat hij alleen maar door een designer als Tom Ford gemaakt kan zijn. Wat ook te merken is aan de outfits. Oogverblindend zijn ze. Wanneer hij bij haar te gast is, schenkt hij zich een glas in, terwijl zij Etta James oplegt. Ze dansen, intiem, tot de donkerte haar alweer te verstikkend wordt. ‘Wacht!’ Booker T & The MG’s gaat op. ‘Komaan, ouwe!’ In stijl gaan ze uit hun dak. Nog steeds zien ze er gracieus uit, en voor even lijken ze ook gelukkig.

Kijk via Youtube



7. The party

Op een plek waar niemand zich echt thuisvoelt, lijken de grootste gekkigheden algauw doodgewoon. The party spreekt tot de verbeelding, niet door het dedain van de gasten maar door de manier waarop de remmingen wegvallen wanneer de boel ontspoort. Een huis vol schuim en een olifant die zich in de massa mengt: weg is alle etiquette. Daar kan zelfs Peter Sellers, hier met het bedenkelijke voorkomen van een man uit India, niet tegenop. Het leven zoals het is: Hollywood.

Kijk via Youtube



8. Malcolm & Marie

Feesten is ook: thuiskomen en nog niet toe zijn aan nachtrust. Nog even doorgaan, met je nette schoenen en in smoking. Misschien wel zoals je dat even tevoren niet durfde. Al is Malcolm nu niet dat type. Hij heeft die avond zijn eerste film voorgesteld, maar thuis hangt er onweer in de lucht. Hij ziet het niet, danst op James Brown. Zelfverzekerd, of nee: zelfvoldaan. De ene voelt ongemak bij een al te nadrukkelijke outfit, de andere voelt zich er groter door.

Kijk via Netflix