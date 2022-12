China stuurde recordaantal oorlogsvliegtuigen naar omgeving van Taiwan

China heeft de eilandrepubliek Taiwan opnieuw geprovoceerd met oorlogsschepen en legervliegtuigen. Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie werden op 24 uur tijd maar liefst 71 Chinese vliegtuigen en zeven schepen in de buurt van Taiwan waargenomen.

Van de 71 Chinese vliegtuigen zouden er 47 daadwerkelijk de middellijn van de Straat van Taiwan hebben overschreden. De zeestraat scheidt Taiwan van het Chinese vasteland.

China kondigde zondag aan dat het een militair manoeuvre in de regio had gehouden, met name in de zee en het luchtruim bij Taiwan, als ‘krachtig antwoord’ op ‘de huidige escalatie en provocatie’ door de Verenigde Staten en Taiwan. De chinezen reageerden hiermee wellicht op de goedkeuring van de nieuwe begroting van de regering in het Amerikaanse Congres, die ook voorziet in nieuwe leningen voor Taiwan om wapens te kopen.

Taiwan leeft al decennialang op gespannen voet met China, dat het democratisch bestuurde eiland als een afvallige Chinese provincie ziet. Maar zowel Peking als Taipei respecteren doorgaans de virtuele middellijn van de Straat van Taiwan. Het smalste deel van de straat is 130 kilometer breed. De voorbije maanden liepen de spanningen tussen beide landen regelmatig verder op.