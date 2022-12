Na regen komt maandag zonneschijn

Het is maandagochtend overal zwaarbewolkt met in het zuidoosten van het land buien of lichte regen. Elders is het droog met kans op een aantal opklaringen.

Vanaf de kust neemt de bewolking toe en in de voormiddag trekt een buienzone het land binnen vanaf de Noordzee en vervolgens steekt deze het land over naar de Ardennen. Na de doortocht ervan wordt het snel vrij zonnig, meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in Vlaanderen. De buienzone wordt gevolgd door gevoelig frissere lucht. De wind waait matig tot soms vrij krachtig, en aan zee vrij krachtig tot mogelijk krachtig uit zuidwest, met rukwinden rond 50 km/uur of lokaal wat meer. Bij de doortocht van de buien ruimt de wind naar het westen en neemt hij snel af.

Maandagavond en -nacht is het overal droog en licht bewolkt. Later wordt in het zuidoosten van het land lage bewolking gevormd, die op het reliëf het zicht kan beperken. Het wordt de koudste nacht van deze eindejaarsperiode met minima tussen -1 en +2 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 3 graden in het centrum en rond 5 graden aan zee. Vooral in Hoog-België kunnen lokaal dus rijmplekken ontstaan. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten.

Dinsdag is het op de meeste plaatsen vrij zonnig. Later komt wat meer hoge en middelhoge bewolking opzetten vanaf het westen. In de Ardennen is het grijs, met hardnekkige lage bewolking, die moeizaam of op sommige plaatsen helemaal niet optrekt. De maxima liggen rond 2 graden in de Hoge Venen, rond 6 graden in het centrum en rond 8 graden aan zee. De wind waait overwegend matig uit zuidwest, krimpend naar zuidzuidwest. ‘s Nachts bereikt een nieuwe regenzone ons land vanaf het westen.