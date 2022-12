Neergeschoten man uit auto gegooid vlak bij Antwerpse Grote Markt

Aan de Melkmarkt, vlak bij de Grote Markt in Antwerpen, is zondagochtend een Nederlander uit een wagen gegooid. Het slachtoffer, een man, was neergeschoten en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een perimeter ingesteld en onderzoekt de omstandigheden.

Het incident gebeurde zondagochtend rond 6 uur. ‘De omstandigheden waarin dit incident kadert, zijn voorlopig nog onduidelijk’, vertelt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. ‘Een Nederlandse man die bij het slachtoffer was, is meegenomen voor ondervraging. Het is nog niet duidelijk of hij iets met de feiten te maken heeft.’

Het slachtoffer verkeert in levensgevaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De man zou gedumpt zijn uit een wagen met Nederlandse nummerplaten. ‘Wij hebben contact met onze Nederlandse collega’s. De wagen wordt uiteraard opgespoord’, zegt Migom

De politie heeft aan de Melkmarkt een perimeter ingesteld. Het gerechtelijk labo zal ter plaatse komen voor sporenonderzoek.