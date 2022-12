Warme maar natte kerstdag

Er trekt zondag een nieuwe regenzone snel ons land binnen vanuit Frankrijk met soms vrij veel regen. In het zuiden van het land valt er minder regen. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 7 graden in de hoge Ardennen tot 11 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden, ruimend naar het zuidwesten, meldt het KMI.

Zondagavond en tijdens het begin van de nacht trekt de regen geleidelijk weg naar het noordoosten. Vanuit Frankrijk krijgen we dan wat opklaringen. Maar op het einde van de nacht dringt een nieuwe regenzone het zuiden van ons land binnen.

De temperaturen veranderen weinig. De minima liggen tussen 6 graden in de hoge Ardennen en 9 graden in de meeste andere streken. De zuidwestenwind neemt toe tot matig in het binnenland en tot vrij krachtig langs de kust.

Maandagochtend regent het in het zuiden van het land. Vervolgens trekt een buienlijn vanaf de kust naar de Ardennen. Na de buien verschijnen aan de kust mooie opklaringen, die zich nadien ook uitbreiden naar het hele noordwesten van het land.

De maxima liggen tussen 7 graden in Hoog-België en 10 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwest, en aan zee soms krachtig met rukwinden rond 60 km/uur. Na de doortocht van de buienzone draait de wind naar west tot noordwest.