Zanger Maxi Jazz van Faithless (65) overleden

Zanger Maxi Jazz van Faithless is afgelopen nacht op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de band op Facebook.

‘Het nieuws dat Maxi Jazz afgelopen nacht is overleden, breekt ons hart. Hij was een man die onze levens in zovele manieren veranderde. Hij gaf een definitie en boodschap aan onze muziek’, zeggen Rollo en Sister Bliss in de Facebookpost.

Met hun mix van triphop, hiphop, pop, club en progressieve trance domineerde Faithless in de jaren negentig de internationale hitlijsten. In ’95 was het meteen raak met hun debuutsingle, ‘Salva Mea’, een nummer dat meer dan 1.000.000 keer werd verkocht. Met ‘Insomnia’ (1996) en ‘God Is a DJ’ (1998) werd hun hitstatus bevestigd en speelde de band op de grootste festivals (Rock Werchter, Main Stage) en in uitverkochte concertzalen, waaronder het Antwerps Sportpaleis.

Eerder dit jaar liet Maxi Jazz al weten dat hij met gezondheidsproblemen worstelde. ‘Die hebben mijn vermogen om op te treden aangetast. Ik laat het je weten als ik weer genoeg kracht heb om weer naar buiten te gaan en jullie allemaal te zien’, klonk het in maart