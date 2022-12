Al zeventien doden in Verenigde Staten door winterstorm Elliott

Door de zware winterstorm in de VS zijn al zeventien mensen om het leven gekomen. In bijna alle gevallen kwamen de mensen om door weergerelateerde verkeersongevallen.

Volgens de Amerikaanse weerdienst NWS is vooral de regio van de Great Lakes in het noordoosten van het land, aan de grens met Canada, zwaar getroffen.In Erie County, ten zuiden van de Grote Meren in de staat New York, werden de hulpdiensten overweldigd door oproepen. Een verantwoordelijke riep via Twitter op enkel in het geval van 'kritieke, levensbedreigende gevallen' naar het noodnummer te bellen. Hij vroeg de inwoners ook op om thuis te blijven, ondanks de stroomonderbrekingen. Het transport richting de noodopvangcentra is momenteel zo goed als onmogelijk.

De National Weather Service riep wie toch de baan op moet op om uiterst voorzichtig te zijn en waarschuwde voor het sterk beperkte zicht en het gebrek aan oriëntatie door de zware sneeuwval. Reizen in deze omstandigheden is 'extreem gevaarlijk en bij momenten onmogelijk'. Ook waarschuwen de weerdiensten voor extreem koude temperaturen. In de staat Montana lagen de temperaturen zaterdagochtend lager dan -40 graden Celsius.

Geschat wordt dat voor circa 240 miljoen Amerikanen een vorm van waarschuwing van kracht is, wat neerkomt op meer dan 70 procent van de bevolking van de VS. Het gaat volgens NWS om 'een van de grootste waarschuwingen ooit uitgeschreven'. Anderhalf miljoen Amerikanen zitten zonder elektriciteit en meerdere staten, waaronder New York, riepen de noodtoestand uit.