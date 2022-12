24-jarige omgekomen bij ongeval in Schellebelle

In Schellebelle, een deelgemeente van Wichelen is zaterdagochtend een 24-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

De man werd rond 5.30 uur gegrepen op de Dendermondsesteenweg ter hoogte van Brugsken door een voertuig dat in de richting van Wetteren reed. Wat de precieze omstandigheden zijn van het ongeval is momenteel niet duidelijk. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plaatse.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om omstandigheden te onderzoeken. De Dendemondsesteenweg is door het ongeval afgesloten vanaf het kruispunt met de Rijksweg en de Brugstraat in Wichelen tot aan de kruising met de Bruinbekestraat in Schellebelle.