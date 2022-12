Eva De Bleeker (Open VLD) spreekt voor het eerst sinds ontslag: ‘Er zijn veel ergere dingen’

Ongeveer een maand na haar ontslag doorbreekt de voormalige staatssecretaris voor Begroting de stilte. Op Radio 1 vertelt ze dat ze zich bewust een maand lang gezwegen heeft voor de pers: ‘Wat gebeurd is, is gebeurd’.

In een interview op Radio 1 vertelt oud-staatssecretaris van Begroting en Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open VLD) dat het ‘al bij al goed gaat’. Na de exit van De Bleeker volgde er een ‘heftige periode’. ‘Als plots alles stopt, dan verandert heel je toekomstperspectief. Ik heb dus wel een aantal slapeloze nachten gehad en wat liggen piekeren. Maar veel mensen maken dit wel eens mee. En er zijn ook heel veel ergere dingen.’

In de heisa rond de begroting heeft de gewezen staatssecretaris zich niet meer gemengd. Vorige maand werd ze de laan uitgestuurd nadat ze volgens premier De Croo een ‘materiële fout’ had gemaakt in de begroting van de federale overheid. Door haar berekeningen was het gat in de begroting veel groter dan de premier aanvankelijk zei. Wanneer de documenten werden gecorrigeerd, bleken er alweer fouten in te staan.

‘Wat gebeurd is, is gebeurd’, vertelt ze over het begrotingshoofdstuk in De ochtend. Ze laat zelf in het midden of ze een fout heeft gemaakt. ‘Ik heb mij bewust ver van de media gehouden. In wat ik gehoord en gelezen heb, stonden veel waarheden en veel onwaarheden. Wat voor ‘fout’ dat ook was - what’s in a name? - doet er niet meer toe. De begroting is nu gestemd en we moeten verder.’

Engagement

De Bleeker wil haar partij in ieder geval niet de rug toekeren. Hoewel sommige oppositiepartijen suggereren dat de oud-staatssecretaris ‘voor de bus is gegooid’, beweert ze dat er altijd communicatie was met de moederpartij. ‘We zijn altijd met elkaar blijven praten en er is begrip voor ieders standpunt. Iedereen beseft dat het moeilijk was. Dat een van mijn kabinetsleden naar buitenkomt met informatie, zal voor mijn partij zeker niet gemakkelijk geweest zijn.’

De voormalige staatssecretaris vertelt dat ze nog steeds veel vrienden heeft in de partij. ‘Ik zit er al meer dan 30 jaar en ik ken in alle afdelingen mensen en heb er nauwe banden. Een politiek engagement is geen knop die je aan en af kunt zetten. Die gedrevenheid is er nog altijd en zal er blijven. Voor die ene klap ga ik dat niet weggooien. De kans is groot dat je mij nog terugziet.’