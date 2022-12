Rapper Tory Lanez schuldig aan neerschieten Megan Thee Stallion

De Canadese rapper Tory Lanez is vrijdag in Los Angeles schuldig bevonden aan onder meer het neerschieten van Megan Thee Stallion. Een jury oordeelde dat hij in het bezit was van een illegaal wapen en dat wapen onbezonnen heeft gebruikt.

Het voorval vond plaats in 2020 toen Lanez (echte naam Daystar Peterson), Thee Stallion (echte naam Megan Pete) en anderen wegreden van een feestje in de Hollywood Hills in Los Angeles en ruzie kregen.

In haar getuigenis eerder deze maand verklaarde Megan dat er een woordenwisseling ontstond tussen haarzelf, Peterson, en haar beste vriendin Kelsey Harris. Pete stapte uit de auto toen de ruzie uit de hand liep, waarop Peterson haar in haar voeten schoot. De advocaten van Peterson probeerden tijdens de rechtszaak de jury ervan te overtuigen dat niet hij, maar Harris op Megan heeft geschoten.

Megan getuigde ook dat Peterson haar een miljoen dollar aanbood om te zwijgen over het incident omdat hij beweerde in zijn voorwaardelijke proeftijd te zitten wegens een recente wapenovertreding. Ze zei aanvankelijk tegen de politie dat ze haar voeten had gesneden aan glas.

Na afloop zei de advocaat van Megan Thee Stallion dat ‘de jury het bij het rechte eind heeft’. ‘Ik ben dankbaar dat er gerechtigheid is voor Megan.’ De rapper was niet in de rechtszaal toen de rechter zich uitsprak over de zaak.

Lanez kan twintig jaar cel krijgen voor het incident.