Overwegend droge aanloop naar kerst

Het is zaterdag in de zuidelijke landshelft overwegend zwaarbewolkt met kans op wat regen of een bui. In Vlaanderen is het overwegend droog met enkele opklaringen maar naar de avond toe neemt de kans op wat neerslag toe.

Het wordt opnieuw zacht met maxima van 7 à 8 graden in de Hoge Ardennen en 11 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuidwestelijke richtingen, meldt het KMI.Zaterdagavond en volgende nacht wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met tijdelijk regen. In de Ardennen kan laaghangende bewolking het zicht gaan beperken op de hoogten. De minima liggen tussen 6 en 9 graden bij een matige en in de Ardennen overwegend zwakke zuidelijke wind.

Op Kerstdag zijn er ‘s ochtends nog wat opklaringen aanwezig in het noordwesten. Vanaf het zuiden wordt het al snel overal betrokken met regen, lokaal mogelijk veel regen. Het wordt nog maar eens zacht met maxima tussen 7 graden in de hoge Ardennen en 10 à 11 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot meestal matig uit het zuiden, ‘s namiddags ruimend naar het zuidwesten.