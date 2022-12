Tweede keer goede keer: Louise wint jaar na opgave alsnog ‘The Voice van Vlaanderen’

Een primeur in de geschiedenis van The Voice van Vlaanderen, want voor het eerst wint iemand de wedstrijd die ook al in een eerder seizoen opdook. Louise Goedefroy uit Affligem haalde het tot haar eigen grote verbazing. ‘Dit is heel raar’, stamelde ze.

In de finale werd het groepje van vijf finalisten eerst nog uitgedund naar de ultieme top drie. Alle kandidaten zongen één nummer, en dat bleek meteen het laatste wapenfeit voor zowel beroemde krullenbol Jente De Sadeleer als Wesley Ngoto, de tiener met de zware mannenstem.

Louise Goedefroy is afkomstig uit Ternat en woont nu in Affligem. Ze deed in de vorige jaargang ook mee aan The Voice van Vlaanderen maar was toen de grote pechvogel van het seizoen. Tijdens de blind auditions draaiden er drie coaches om, maar in aanloop naar de battles viel Louise flauw. Ze viel op haar kin en brak daarbij haar beide kaken. Aangezien ze amper kon praten was zingen onmogelijk.

Zo kwam vroegtijdig een einde aan het muzikale avontuur, maar Louise gaf niet op en schrijft zich opnieuw in. Net als bij haar eerste deelname draaide Natalia om, en de twee besloten opnieuw in zee te gaan.

Louise is achteraf bekeken heel blij dat ze nu zover is geraakt, en niet in de vorige editie. Ze zegt dat ze als persoon het afgelopen jaar enorm is gegroeid. Ze durft nu veel meer voor zichzelf opkomen, en stond naar eigen zeggen elke keer met veel meer zelfvertrouwen op het podium. Als artieste bloeide ze open, en daar zou ook coach Natalia voor iets tussen zitten. Tijdens de workshops zette die haar poulain op haar plaats omdat ze haar kaken niet goed gebruikt bij het zingen. Het filmpje, waarin Natalia Louise nadeed, werd gretig opgepikt in de media. Maar Louise zegt blij te zijn dat Natalia open kaart speelde.

Volgens haar vader, die geregeld aanwezig was tijdens de opnames, kan ze zowel jazz als moderne popsongs zingen. ‘Ze is een kameleon in de muziekwereld.’ En de man bleek het bij het rechte eind te hebben. Zelf was Louise week na week verrast dat het muzikale sprookje voor haar bleef verder duren.

Tijdens de finale zong ze I Will Survive van Gloria Gaynor, een toepasselijke song die ze al héél lang wou brengen. ‘Wanneer je in de finale geraakt, mag je dat doen’, motiveerde Natalia haar - en zo geschiedde.

Ze heeft een fulltime job als woordvoerder voor Pairi Daiza, is een huis aan het bouwen met haar vriend en nam er ook nog The Voice van Vlaanderen bij. Haar agenda zat de afgelopen weken meer dan vol. Vanuit het bekende Waalse dierenpark kreeg ze ook volop steun. Haar grote baas stuurde haar elke vrijdagavond gelukwensen. Haar dagelijkse werk werd de voorbije week opgevangen door haar Waalse collega.

Het is het tweede jaar op rij dat coach Natalia de wedstrijd wint. Ook vorig jaar was dat het geval met Grace Khuabi. Louise houdt aan de overwinning een platencontract en een bedrag van 25.000 euro over.

Het zilver en brons was voor militair Johan uit Leopoldsburg en de gedoodverfde favoriet Evert uit Kalmthout.