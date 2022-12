AA Gent raakt niet voorbij onmondig Standard

AA Gent heeft zichzelf geen vroegtijdig kerstcadeau geschonken. De Buffalo’s domineerden tegen een onmondig Standard, maar kwamen niet tot scoren. AA Gent heeft zo de kans gemist om de top vier binnen te sluipen, terwijl Standard aan bezinning toe lijkt.

De kerststemming is dezer dagen ver zoek bij Standard. Na de 4-0-blamage in de beker tegen Antwerp moesten de Rouches in de Ghelamco Arena de rug rechten en hun vertrouwen terugvinden, maar dat was buiten een dominant AA Gent gerekend. Bovendien trok Standard zwaar gehavend richting de Buffalo’s en dat konden de Rouches op geen enkel moment in de wedstrijd verstoppen. Behalve Raskin moest Standard-coach Ronny Deila het ook nog eens doen zonder de geschorsten Philip Zinckernagel en Kostas Laifis. Op de koop toe had ook het griepvirus de spelersgroep in de ban gehouden, waardoor ook Noe Dussenne ontbrak.

Allesbehalve een ideale voorbereiding dus op de topper tegen AA Gent en de thuisploeg was niet van plan om in eigen huis vroegtijdige kerstcadeaus uit te delen. Hein Vanhaezebrouck had wel wat verrassingen in petto en bracht een gewijzigd elftal tussen de lijnen. Jens Petter Hauge mocht na zijn uitstekende invalbeurt in de beker dit keer in de basis starten. Vanhaezebrouck posteerde hem evenwel op de voor hem ongebruikelijke positie van linkerwingback, waardoor de Noor een moeilijke wedstrijd kende. Ook Hjulsager en Owusu mochten aan de wedstrijd beginnen en het was vooral die laatste die opviel.

Lat en paal in de weg

Op het middenveld deelde Owusu samen met Odjidja de lakens uit. Ze waren scherper in de duels dan hun tegenstanders, sneller op de tweede bal en ook in de opbouw waren ze belangrijk. Meer zelfs: ook aanvallend kwam het duo bij momenten piepen. Owusu haalde met een rush eens de vijandelijke zestien, terwijl Vadis Odjidja voor de beste Gentse kans tekende. Op slag van rust pakte hij uit met een pegel van een afstandsschot, maar het leer spatte uiteen op de lat.

Standard kwam naarmate de eerste helft vorderde iets meer in de wedstrijd, maar het ontbrak de Rouches aan slagkracht voorin en op het middenveld. Gent daarentegen bleef bij momenten goede combinaties opzetten. Hjulsager en Cuypers zetten een knap een-tweetje op, maar scoren lukte niet. Bodart redde uitstekend de poging van Cuypers. Hauge kwam dan weer net te laat op een goede lage voorzet van diezelfde Cuypers en Hong kopte onbegrijpelijk een rebound van dichtbij naast. En daar bleef het niet bij, want Hjulsager raakte net als Vadis nog het doelhout in de eerste helft. Vanhaezebrouck kreeg het aan de zijlijn stilaan op zijn heupen. Niet verwonderlijk, want Gent telde na 45 minuten spelen al tien doelpogingen, Standard amper één.

Gent kwam ook het beste uit de kleedkamer. Samoise verraste vanuit een scherpe hoek ei zo na Bodart, waarna een Gentse belegering op de helft van Standard volgde. De bal viel echter telkens nét niet goed. Of Ngadeu miste zijn schot. Met nog twintig minuten te spelen, leek Gent dan toch een kerstcadeau uit te delen aan de steeds onmondigere Rouches. Scheidsrechter Erik Lambrechts wees naar de stip nadat Ngadeu de bal van dichtbij op de arm kreeg, maar de VAR kwam terecht tussen. Geen penalty en zo bleef het 0-0.

AA Gent en Standard schieten zo als nummer vijf en zes in de competitie niks op met een puntje. Vooral voor Gent zal het een gelijkspel zijn met een zure nasmaak, terwijl Standard al voor de derde competitiewedstrijd op een rij niet kan winnen. De Rouches lijken toe aan bezinning in deze kerstperiode.