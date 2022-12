Energieleveranciers vragen ook fors meer voor allerlei kosten

Dat de energiefactuur het voorbije jaar duidelijk gestegen is, ligt niet alleen aan de hoge energieprijs. De federale energiewaakhond Creg ziet dat de leveranciers het voorbije jaar allerlei kosten en marges hebben opgetrokken. Het gaat om honderden euro’s op jaarbasis.

Het gaat bijvoorbeeld om de kost voor de administratie, de kosten van boetes die de leveranciers moeten betalen bij onevenwichten op de energiemarkt en de markup: de marges die ze aanrekenen.

Terwijl bijvoorbeeld de bedragen voor abonnementen in het verleden vrij stabiel bleven, ziet de Creg de jongste twee jaar een stijging met een kwart voor zowel elektriciteit en aardgas. Dat betekent voor de jaarfactuur van een gezin een meerkost van gemiddeld 25 euro.

Dat geldt ook voor de zogenaamde coëfficiënten en marges die de leveranciers nemen. Een stijging van die bedragen komt in de praktijk neer op een stijging van de jaarfactuur voor een gemiddeld gezin van 100 à 150 euro, zowel voor elektriciteit als aardgas.

De Creg wijst in het bijzonder naar Luminus. ‘Gedurende een aantal maanden is het niveau van de markups zo hoog dat het effect op de jaarfactuur voor een gemiddeld gezin voor elektriciteit tot boven de 1.000 euro oploopt, voor aardgas loopt deze stijging op tot 700 euro’.

De Creg gaat nu alle leveranciers om uitleg vragen over de stijgende kosten die worden aangerekend.

‘Verbijsterd

Luminus zegt vrijdagavond in een reactie ‘verbijsterd’ te zijn over de opmerkingen van de Creg. ‘In het rapport wordt een totaal verkeerde voorstelling van de feiten gegeven door zaken te isoleren.’ De energieleverancier beklemtoont dat de markup niet gelijk is aan de winstmarge van de leverancier. Zo zijn ook de risico’s van de leveranciers daarin opgenomen, klinkt het.

‘De tijdelijke pieken in de markups van sommige Luminus-producten zijn te verklaren door de hoge en volatiele groothandelsprijzen op dat moment, de dreiging van gastekorten, de dreiging van de invoering van prijsplafonds, in combinatie met een zeer lage langetermijnindexatieparameter.’

‘Wat telt voor de eindgebruiker is het totale plaatje, de totale prijs, die onder meer wordt gepubliceerd op vergelijkingswebsites zoals die van de Vreg’, besluit Luminus. ‘We blijven dan ook de klant aanraden om van die vergelijkingswebsites gebruik te maken om prijzen te vergelijken.’