Welke stukken las u dit jaar het langst?

Het zal u niet verbazen, maar in 2022 was er één thema dat onze leescijfers domineerde: Oekraïne.

Uit het lijstje met de langst gelezen betalende stukken blijken­ maar liefst acht van de tien artikels over de Russische invasie en de oorlog in Oekraïne te gaan.

Opmerkelijk is dat die stukken niet zozeer gaan over de militaire situatie in Oekraïne of de problemen waarmee Oekraïense vluchtelingen kampen, maar wel over hoe de Russen naar het conflict kijken­. Lezers snakken naar informatie uit het gesloten­ land en proberen inzicht te krijgen in de beweegredenen van Poetin en het Kremlin.

1. Bruno Beeckman: ‘Op een dag zullen de Russen wakker worden en op de radio horen: Poetin is verdwenen’

Je moet oorlogsverslaggeving niet overschatten, zegt Bruno Beeckman (53), die al dertig jaar naar conflictgebieden trekt. Als Ruslandspecialist in Oekraïne kijkt hij dwars door deze oorlog. ‘Als de Oekraïners standhouden, pakken ze de Krim misschien wel terug.’

Lees meer >

2. Herman Goossens: ‘Dat alles met een reden gebeurt: ik zie het niet’

De zelfdoding van zijn zoon trok een streep door de professionele plannen die hij gemaakt had voor na zijn emeritaat, dat zaterdag begint. Maar Herman Goossens recht de rug, zoals hij dat deed toen hij als kind plots wees werd. ‘Het kan dan twee kanten uit: ofwel word je een wrak, ofwel word je mentaal heel sterk. Het is dat laatste geworden.’

Lees meer >

3. Wat als Poetin de oorlog verliest? En wat als hij wint? Acht scenario’s

De strijd in Oekraïne verloopt moeizamer dan Moskou had verwacht. Toch kan Rusland de oorlog nog winnen. Maar hoe moet het dan verder? Voor president Poetin ziet de toekomst er in bijna alle scenario’s niet rooskleurig uit.

Lees meer >

4. Hoe reageren Russen op de speech van Poetin? En wie wordt naar het front gestuurd?

Foto: getty images

Met de gedeeltelijke mobilisatie van de reserve van het Russische leger en een dreigende speech geeft president Poetin openlijk toe aan zijn volk dat hij oorlog voert in Oekraïne en tot het uiterste wil gaan. Russen reageren paniekerig en boos.

Lees meer >

5. Lien Verpoest: ‘De EU wil niet zien hoeveel weerstand ze oproept in Rusland’

Lien Verpoest kent de Russen én de Oekraïners. De slaviste weet precies waar de broedervolkeren elkaar verloren. Voor Europa heeft ze een duidelijke opdracht. ‘We moeten de hele Oost-Europese regio ­eindelijk beter leren begrijpen.’

Lees meer >

6. ‘Iedereen is in shock, maar niet iedereen is verdoofd’

In Rusland heerste grote paniek over de ‘gedeeltelijke’ mobilisatie voor Oekraïne. Veel mannen voelden zich in het nauw gedreven. ‘Iedere Rus weet: als de autoriteiten zeggen dat het goedkomt, wordt het juist alleen maar erger.’

Lees meer >

7. ‘De oorlog zal op lange termijn in ons voordeel spelen’

Foto: getty images

Onderhandelingen over een staakt-het-vuren tussen Oekraïne en Rusland zullen er pas komen als op het terrein een militaire impasse ontstaat, zegt de Belgische topdiplomaat Johan Verbeke. ‘Zelenski mag zichzelf niet overschatten.’

Lees meer >

8. ‘De oligarchen zijn doodsbang. Dat voelt niet slecht’

Plots wordt de rode loper voor oligarchen opgerold. Hun jachten, luxewagens en kastelen lijken niet meer veilig. Maar of dat Poetin veel kan schelen?

Lees meer >

9. Dan toch kleine barstjes in muur rond het Kremlin

In Kremlin-kringen is steeds meer voorzichtige kritiek te horen op de oorlog in Oekraïne. Oligarchen morren over de economische schade, militairen zijn ontevreden over de nieuwe koers van het leger.

Lees meer >

10. Mathias Sercu: ‘Het enige wat uitmaakt, is met wie je samen­leeft’

Het is een onwezenlijk jaar voor Mathias Sercu. In de zomer draaide hij zijn eerste film. Deze herfst lokt Chantal, van zijn hand, een miljoen kijkers op Eén. Maar er is ook die allesverzengende kanker die zijn zoon met een razende snelheid onderuithaalt. ‘Wat wij doen, is het ultieme in het nu leven.’

Lees meer >