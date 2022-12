Op 24 december is de Russisch-Oekraïense oorlog exact tien maanden oud, maar het Kremlin liet al weten dat van een kerstbestand geen sprake kan zijn. Hoe de oorlog in die tien maanden evolueerde, brachten wij voor u in kaart.

Nadat Rusland in 2014 al het Oekraïense schiereiland de Krim had bezet en pro-Russische separatisten steunde bij de oorlog in de Donbas, vielen Russische militairen op 24 februari 2022 Oekraïne aan vanuit meerdere fronten.

Eind maart werd duidelijk dat de opmars naar Kiev op hevig verzet stuitte. Het Russische leger trok zich terug om de zuidelijke en oostelijke fronten te versterken. Op 3 juli werd de provincie Loehansk volledig bezet, in oktober werden de oblasten Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk geannexeerd.

Oekraïne lanceerde tegenoffensieven rond Charkov en Cherson en wacht op de winter om verder op te rukken. Een overzicht van tien maanden Russisch-Oekraïense oorlog in enkele kaarten.