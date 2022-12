‘Rechtstaat in gevaar’ door problemen met gevangenentransport

Er zijn grote manco’s bij de politiedienst die gedetineerden van en naar de rechtbank moet brengen. Het gerecht trekt aan de alarmbel. Twee vermoedelijke drugscriminelen waren door de problemen technisch gezien zelfs even vrij.

‘De dienst directe beveiliging, die deel uitmaakt van de federale politie, slaagt er niet in om de overbrengingen van gedetineerden naar het gerechtsgebouw vlot te laten verlopen’, meldt het Antwerpse gerecht. ‘Op alle fronten doen er zich onaanvaardbare situaties voor. Voorleidingen voor de onderzoeksrechter lopen vertraging op omdat er onvoldoende personeel is om verdachten over te brengen. Gedetineerden die moeten verschijnen voor de raadkamer in het kader van hun voorlopige hechtenis, worden niet, of met heel veel vertraging, voor de rechter geleid. Donderdag waren rond de middag nog maar 9 van de 36 zaken voor de raadkamer behandeld. Er diende een dringend beroep te worden gedaan op bijstand van de lokale politie om de personen die overgebracht waren, alsnog voor de rechter te kunnen laten verschijnen. Sommige gedetineerden lieten vooraf al weten af te zien van hun overbrenging wegens “geen personeel”. Dit is een evolutie die een rechtsstaat onwaardig is.’

Bij de correctionele rechtbank, die een uiteindelijk vonnis moet vellen in een zaak, stellen zich gelijkaardige problemen. Zittingen lopen uren vertraging op en zaken moeten worden uitgesteld.

‘Ook in de gevangenissen leidt dit tot schrijnende situaties waarbij gedetineerden niet worden overgebracht voor noodzakelijke medische tussenkomsten. De goede werking van de rechtsstaat is in gevaar. De rechtbank vraagt om dringend een oplossing te voorzien.’

Cocaïnesmokkel

Ook in Brussel stellen zich problemen. Twee verdachten in een drugsdossier moesten donderdag voor de raadkamer verschijnen, maar werden door die raadkamer vrijgelaten omdat ze niet konden worden overgebracht naar het justitiepaleis. Het federaal parket ging in beroep tegen die beslissing, waardoor ze in de cel blijven. Binnen de vijftien dagen zal de kamer van inbeschuldigingstelling beslissen over hun eventuele verdere aanhouding.

Eén van de verdachten kwam in beeld tijdens een onderzoek naar cocaïnehandel tussen Zuid-Amerika en Europa, in oktober vorig jaar. De bende kon ontmanteld worden dankzij de informatie die speurders haalden uit de duizenden ontcijferde berichten van het gekraakte Sky ECC-netwerk. De tweede verdachte werd in februari 2022 opgepakt in een ander onderzoek, naar een andere criminele organisatie, die ook kon worden opgerold dankzij de informatie uit de Sky ECC-kraak.

• Reconstructie | Het onkraakbare kraken, dat doe je zo

‘De raadkamer betreurt dat de Belgische gevangenissen niet in staat zijn om gedetineerden naar de zitting te laten overbrengen door personeelstekort’, stond in beide beschikkingen. ‘Het gaat daarbij niet meer om overmacht, maar om een systematisch probleem. Aangezien de rechten van verdediging hierdoor geschonden worden, wordt de verdachte vrijgelaten.’