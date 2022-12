Zwoele blik aan de kerstdis? Voor u getest: plakwimpers

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: valse wimpers beloven glamour, en een feestgevoel. Maar doen ze ook wat ze beloven? En zijn ze handig? Heleen Debeuckelaere experimenteerde voluit, hier en daar met gevaar voor eigen ogen.

1. ALLEEN GESCHIKT VOOR VERKLEEDPARTIJTJES

Double 3D Faux Mink Lashes, Kruidvat

De naam dekt de lading. De Double Lashes van Kruidvat hebben een dubbele laag synthetische kunstwimpers. Dat maakt de wimpers ook zwaar, zo zwaar zelfs dat ze voor een beginner zoals ik niet makkelijk aan te brengen zijn. Ze hebben een dikke zwarte band die de wimpers moet samenhouden. Maar die band is te stug waardoor de uiteinden – zelfs na wat knip- en plakwerk – zo hard en stug blijven dat dit proefkonijn er kleine wondjes in haar ooghoeken aan heeft overgehouden.

Omdat de wimpers zo zwaar zijn, is het onmogelijk om ze te dragen zonder een flinke hoeveelheid oogmake-up. Een meer natuurlijke look is geen optie. Ze werken meer als gordijnen voor de ogen dan als wimpers. Mensen met kleine ogen, zoals ik: ga er maar van uit dat er van je blikveld niet veel zal overblijven. Dat is ook niet bepaald flatterend.

De Double Lashes zijn wel goedkoop en hadden als enige een mini-tube wimperlijm. Leuk voor een verkleedpartijtje, maar niet voor dagelijks gebruik.

Double 3D Faux Mink Lashes, 4.99 euro.

2. STEVIG, MAAR FLEXIBEL

Charmer Lash, MAC

Mooie wimpers van goede kwaliteit. De valse wimpers van Mac zijn een stuk flexibeler, lichter en vooral gebruiksvriendelijker. Ze zijn ook stevig, zodat je ze niet zomaar stuk scheurt, en toch flexibel en licht genoeg, waardoor ze makkelijk aan te brengen zijn. Je kunt ze ook vrij veel hergebruiken, wat het hogere prijskaartje goedmaakt.

De Charmer Lashes zijn zeker niet voor alledaags gebruik, daar zijn ze me toch iets te glamoureus voor. Maar je hoeft er ook geen drie lagen mascara op je natuurlijke wimpers voor te gebruiken. Ze hebben een transparante en dunne band, dus ditmaal is het niet tot fysieke verwondingen gekomen.

Het nadeel bij dit model is dat ze door hun specifieke vorm moeilijk aan te passen zijn aan de lengte van je wimperlijn. Bij andere modellen van dit merk zul je dat probleem niet hebben. Inkorten is zo goed als onmogelijk, dus check even in de winkel of ze wel passen voor jou. Nog een minpuntje: ik kon op de website of op de verpakking niet te weten komen waarvan de wimpers gemaakt zijn.

81 Charmer Lash, 13,30 euro.

3. OOK ZONDER MAKE-UP

Ramina, SWEED

De meest natuurlijke en makkelijkst aan te brengen in de rij. De Ramina-wimpers waren de eerste die ik zonder ongelukken op mijn wimperlijn kreeg. De wimpers zijn gemaakt van gesteriliseerd mensenhaar, dus niet synthetisch, maar wel veganistisch. De meeste niet-synthetische wimpers worden gemaakt van nertsenhaar, en dat proces is niet bepaald diervriendelijk.

Je kunt ze makkelijk dragen zonder of met minimale make-up. Het grote nadeel is hun fragiliteit. Ik heb er eentje stukgetrokken in een moment van onvoorzichtigheid.

Sweed heeft ook individuele wimperclusters die je een voor een kunt aanbrengen om je wimpers aan te vullen. Die geven een heel natuurlijk resultaat, maar vragen een geduld en een coördinatieniveau die ik niet bezit.

Ramina, 15,95 euro, o.a. verkrijgbaar via zalando.be en sweedbeauty.com

4. HET IS NEE

Lash & Glue Liner, Kruidvat

Blijkbaar kun je hier niet nul sterren geven, daarom dus eentje. De Lash & Glue Liner, een ‘wimperlijm en eyelinerpen in één’ werkt gewoon niet. De lijm plakt niet, en de eyeliner heeft misschien een centimeter kleur gegeven voor ook dat aspect het opgaf.

Lash & Glue Liner, 5,99 euro.