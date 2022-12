Oliereus Shell betaalt vijftien miljoen schadevergoeding na olielekken in Nigeria

Olieconcern Shell en de Nederlandse belangenorganisatie Milieudefensie hebben een schikking getroffen voor de afhandeling van verschillende olielekken in Nigeria. Als onderdeel van die schikking moet Shell vijftien miljoen euro betalen aan gedupeerde partijen in het Afrikaanse land, waaronder lokale gemeenschappen.

Shell schikt voor vijftien miljoen euro in de zaak rond olielekken in Nigeria. Dat is de uitkomst van onderhandelingen met de Nederlandse belangenorganisatie Milieudefensie, schrijven de partijen vrijdag in een gezamenlijke verklaring. De Haagse rechtbank oordeelde in januari 2021 in hoger beroep dat Shell aansprakelijk is voor de gevolgen van olielekken in de Nigerdelta, en veroordeelde het oliebedrijf tot het installeren van een lekdetectiesysteem en het betalen van een schadevergoeding. Over het bedrag onderhandelden de partijen bijna twee jaar.

De zaak was al in 2009 aangespannen door vier Nigeriaanse boeren, van wie er inmiddels geen meer in leven is. De olielekken vonden plaats tussen 2004 en 2007 in de Nigeriaanse dorpen Goi, Oruma en Ikot Ada Udo. Door het lekken van in totaal honderdduizenden liters olie, is de grond daar niet meer bruikbaar en is visgebied verloren gegaan. Shell heeft de olie inmiddels opgeruimd en op last van de rechtbank een nieuw systeem geïnstalleerd dat lekken vroegtijdig kan opsporen. Shell benadrukt dat de schikking ‘geen erkenning van aansprakelijkheid’ inhoudt.

Milieudefensie is tevreden met de uitkomst, zegt directeur Donald Pols tegen NRC Handelsblad. ‘Wij onderhandelden namens zevenduizend mensen in Nigeria. Zij zijn heel blij met dit bedrag”. Het bedrag wordt verdeeld onder de kinderen van de oorspronkelijke eisers en hun gemeenschappen. ‘Wij hebben alles eruit kunnen halen wat erin zat.’

Juridisch precedent

Hoewel een bedrag van vijftien miljoen euro voor een miljardenconcern als Shell misschien laag lijkt, moet de hoogte van de schikking volgens Pols los worden gezien van de grootte van het bedrijf. ‘We willen een juridisch precedent scheppen en een signaal uitzenden naar alle grote vervuilers in ontwikkelingslanden. Je kunt niet meer vervuilen zonder consequenties. Wij laten zien dat het je miljoenen kan kosten.’

Goi, Oruma en Ikot Ada Udo zijn niet de enige dorpen in Nigeria die kampen met de gevolgen van olievervuiling. Het olierijke Afrikaanse land kampt al jaren met jaren met problemen door lekkages in pijpleidingen. Volgens Shell komt dat door sabotage en oliediefstal.

Pols zegt tegen NRC dat zijn organisatie niet direct plannen heeft om meer Nigerianen bij te staan in rechtszaken tegen het olieconcern. ‘We hopen dat ze ons niet nodig hebben. Maar als ze ons benaderen, zullen we ze helpen.’