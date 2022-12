Welke stukken hebt u het meest aangeklikt in 2022?

Naast de oorlog in Oekraïne en de evolutie van de energieprijzen was u dit jaar ook in lichtere thema’s geïnteresseerd. Zo beroerde de ‘gênante vertoning van Niels Destadsbader in Villa Sporza’ de gemoederen. U wou ook massaal weten of u zou slagen voor de eindtermen wiskunde in de eerste graad.

1. Niels Destadsbader gedroeg zich in Villa Sporza ronduit gênant

Hij werd binnengehaald bij de VRT als een absolute toptransfer. Maar zijn prestatie als vierde bankzitter bij de Rode Duivels was ronduit beschamend. Wat is er aan de hand met Niels ‘pils’ Destadsbader?

Lees meer >

2. ’s Nachts doorstoken of ’s morgens inhalen? Zo beheert u de thermostaat optimaal

Foto: Getty Images

Overal de klok rond gezapig stoken om niet te veel warmte te verliezen, of verwarmen daar waar nodig? En hoe vermijd ik schimmel? Alle verwarmingsvragen voor u beantwoord.

Lees meer >

3. Nasa ontdekt metalen wrak op Mars

Het lijkt wel een still uit een film, maar toch is het werkelijkheid. Nasa’s Mars Ingenuity-helikopter maakte een foto van een deel van de landingsuitrusting van de Perseverance-rover waarmee het toestel de planeet bereikte.

Lees meer >

4. Wat is er aan de hand met Morgan Freeman?

Foto: Getty Images

In de openingsceremonie van het WK reikte Hollywoodacteur Morgan Freeman de hand aan Ghanim al-Muftah. Die hand was verpakt in een compressiezwachtel, een gevolg van het zware auto-ongeluk dat de Hollywoodacteur meemaakte.

Lees meer >

5. Reddingsoperatie van kleuter Rayan (5) kent tragische afloop

Na de dood van de Marokkaanse kleuter Rayan waarschuwt Bouchra Abdou, directrice bij een mensenrechtenorganisatie, voor de gevaren van slordige waterputten voor de armsten. ‘Hou het niet bij liefdadigheid, maar verbeter nu de waterinfrastructuur.’

Lees meer >

6. Britse koningin Elizabeth overleden

De Britse vorstin Elizabeth II is vredig overleden in haar landgoed in Schotland. Met haar 70 dienstjaren was ze de langstzittende monarch ooit in het Verenigd Koninkrijk. Ze werd 96.

Lees meer >

7. Doe de test | Zou u slagen voor de eindtermen wiskundein de eerste graad?

De kwaliteitscrisis in het onderwijs is nog lang niet afgewend: uit de resultaten van nieuwe peilingsproeven blijkt dat een grote groep leerlingen een absolute basis mist voor wiskunde. Hoe staat het met uw basiskennis? Neem de proef op de som en test uw wiskundekennis met tien vragen uit de peilingsproef.

Lees meer >

8. Dit weten we al over de dood van Gino van der Straeten (9)

Het lichaam dat werd gevonden in het Nederlandse Geleen is wel degelijk dat van Gino van der Straeten, het 9-jarige jongetje dat woensdag was verdwenen in Kerkrade. Er is inmiddels een verdachte opgepakt, een 22-jarige man die bekend was bij het Nederlandse gerecht.

Lees meer >

9. Charlotte de Witte over Pukkelpop-optreden: ‘De teleurstelling is enorm’

Door technische problemen ging de set van Charlotte de Witte op Pukkelpop de mist in. ‘Het is extreem pijnlijk om iets voor je ogen, buiten je controle om, te zien verkruimelen.’

Lees meer >

10. Hoe reageren Russen op de speech van Poetin? En wie wordt naar het front gestuurd?

Foto: AFP

Met de gedeeltelijke mobilisatie van de reserve van het Russische leger en een dreigende speech geeft president Poetin openlijk toe aan zijn volk dat hij oorlog voert in Oekraïne en tot het uiterste wil gaan. Russen reageren paniekerig en boos.

Lees meer >

11. Hoe houd je je huis koel zonder airco? Enkele trucjes uit de fysica

Deze zomer was het puffen geblazen. Met deze tips uit de fysica kan je de warmte beter uit je woning houden.

Lees meer >

12. Hoe weet ik snel of ik corona heb? En hoe snel ben ik besmettelijk?

Op welke symptomen moet je letten bij de omikronvariant? Hoe betrouwbaar is een zelftest? Hoe snel en hoelang ben je besmettelijk? De nieuwste inzichten over de omikronvariant op een rijtje.

Lees meer >

13. Waarom de Russen in zak en as zitten na de terugtrekking uit Lyman

Het Oekraïense leger heeft de strategisch belangrijke stad Lyman opnieuw ingenomen na de terugtrekking van het Russische leger. Het is een strategische en symbolische opdoffer voor Moskou.

Lees meer >

14. ‘Voor veel mannen was ik hun therapeut, het sperma kwam erbij’

Foto: Kristof Vadino

Als 22-jarige stapte ze ‘toevallig’ in de prostitutie, om er 36 jaar te blijven. Ze studeerde als vijftiger ook af in de antropologie met grote onderscheiding. Sonia Verstappen heeft alle kansen gegrepen die in haar leven voorbijkwamen. ‘Trouwen was niets voor mij. Ik was jong en wilde plezier maken.’

Lees meer >

15. Waarom u best geen prop maakt van het zilverpapier rond paaseitjes

Moeten we de zilverpapiertjes die rond paaseieren zitten, recycleren door ze tot een balletje te kneden? ‘Nutteloos en het kan de recyclagestroom zelfs vervuilen’, zegt afvalintercommunale Limburg.net.

Lees meer >