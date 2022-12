Wout van Aert troeft nu ook Mathieu van der Poel af

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft in de Zilvermeercross in Mol zijn tweede zege van het veldritseizoen geboekt, de eerste waarbij ook Mathieu van Der Poel (Alpecin-Deceuninck) aan de start stond. Het was een beklijvend duel tussen de grote twee, maar Van Aert sloopte zijn concurrent overtuigend in de zevende van negen ronden.

Vooraf klonk het dat Van Aert misschien vermoeid zou zijn na een wegstage in Spanje en een mediadag, maar daar was weinig van te merken. Wout van Aert en Mathieu van der Poel bepaalden van bij het begin de wedstrijd en ontdeden zich in schuifjes van de figuranten in het titanenduel onder hun twee.

Op het einde van de eerste ronde had een peloton van negen renners zich afgescheiden met daarin alle favorieten. Wout van Aert nestelde zich in het wiel van Mathieu van der Poel. Bij de passage langs het meer trok Van der Poel plots met flinke lendenrukken naar de kop van het pelotonnetje, Van Aert beet zich attent vast in zijn wiel.

Bij het ingaan van de derde ronde hadden we nog vijf leiders: Van der Poel, Van Aert, Pidcock, Hermans en Sweeck. De rest volgde op negen seconden.

In de derde ronde bleef Van Aert even steken in het zand en ging over de kop, maar hij zette het meteen recht. Bij de start van de vierde ronde zaten nog steeds dezelfde vijf voorin, de kloof met de rest was opgelopen tot 22 seconden.

In de zandbak was er een hapering bij Pidcock -geen zandspecialist- en aangezien Sweeck in zijn wiel zat, moest ook hij te voet verder. Een dodelijk moment. Bij het ingaan van de vijfde ronde hadden Pidcock en Sweeck tien seconden aan de broek.

Van Der Poel rolde met de spierballen en zette Van Aert onder druk, maar die kraakte niet. Bij het ingaan van de zesde ronde hadden de twee zich door dat beukwerk afgescheiden. Quinten Hermans volgde op zeven seconden en zou voorin niet meer in beeld komen.

In de zevende ronde zette Wout van Aert metgezel Mathieu van der Poel met succes onder druk. Op de zandheuvel moest de Nederlander iets te snel voet aan grond zetten en was er plots een kloofje. Bij de daaropvolgende looppassage door de materiaalpost diepte Van Aert die voorsprong uit.

Mathieu van der Poel boog het hoofd en kon geen vuist meer maken. Wout van Aert had alle tijd om zijn tweede crosszege van het seizoen te vieren na de wereldbekerzege in Dublin vorig weekend. Van der Poel liet het lopen en finishte uiteindelijk op 54 seconden. Wereldkampioen Pidcock vervolledigde het podium.

Sweeck legde na een sprint beslag op de vierde plek, Hermans werd vijfde.