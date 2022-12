Het eindrapport over de rellen in en rond het gebouw van de Amerikaanse volks­vertegenwoordiging is glashelder: Trump ontstak die zesde januari het vuur, en dat deed hij met voorbedachten rade.

In het eenmanscircus dat de politieke carrière van Donald Trump al bijna acht jaar is, was er ook maar één iemand hoofdverantwoordelijk voor de spectaculairste act, de Capitoolbestorming. ‘De drijvende ...