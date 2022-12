Bert Lauwers nieuwe ombudsman VRT

Journalist Bert Lauwers volgt Tim Pauwels op als ombudsman van de VRT. Lauwers werkte de voorbije jaren zelf al deeltijds op de ombudsdienst, aldus de omroep.

Lauwers werkt al sinds 1996 voor de nieuwsdienst van de VRT. Hij is vooral bekend als radiojournalist. Hij was onder andere verslaggever binnenland voor het televisiejournaal, radioverslaggever rond sociaal-economische en Europese thema’s en presenteerde ook zelf een tijdlang het radiojournaal.

Hij neemt zijn nieuwe functie op vanaf 1 januari. Als ombudsman beantwoordt hij samen met zijn team onafhankelijk klachten van kijkers, lezers en luisteraars.

De voorbije zes jaar werd de functie uitgeoefend door Tim Pauwels, die in september aankondigde de binnenlandredactie te zullen coördineren.

‘Ik besef dat Tim grote schoenen achterlaat om in te stappen, ik ben hem vooral dankbaar voor de voorbije jaren,’ zegt Lauwers over zijn voorganger. ‘Ik besef dat dit geen makkelijke taak is, maar ik ben blij met het vertrouwen dat ik krijg.’