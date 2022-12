Facebook schikt schandaal rond Cambridge Analytica voor 725 miljoen dollar

De Amerikaanse technologiereus Meta, het bedrijf boven sociaalnetwerksite Facebook, betaalt 725 miljoen dollar (683 miljoen euro) om een zaak af te kopen die gebruikers hadden aangespannen in verband met het omstreden onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten.

Gebruikers klaagden Facebook in 2018 aan nadat was gebleken dat Cambridge Analytica – een Britse onderzoeksbureau dat betrokken was bij de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van Donald Trump in 2016 – beschikte over de data van tot wel 87 miljoen gebruikers van de sociaalnetwerksite. Het Trump-team gebruikte die gegevens om zich specifiek op bepaalde Facebook-gebruikers te richten. Volgens de klagers was het delen van de data illegaal.

Al in augustus had Meta laten weten dat het een schikking had getroffen met de klagers. Details over de regeling waren echter nog niet bekend. Nu blijkt dat Meta 725 miljoen dollar neertelt om de zaak af te handelen. Een federale rechter moet de schikking wel nog goedkeuren.

De advocaten van de klagers slaagden erin om almaar meer toegang te krijgen tot interne documenten van Facebook, die beschuldigingen zouden staven dat het platform te weinig deed om de privacy van zijn gebruikers te beschermen. ‘We hebben een schikking nagestreefd omdat het in het belang van onze community en aandeelhouders is’, reageert Meta, dat benadrukt dat het intussen zijn privacybeleid heeft omgegooid.

Volgens Bloomberg zou Meta riskeren nog honderden miljoenen dollars meer te moeten ophoesten als het daadwerkelijk tot een rechtszaak zou komen en als het die zou verliezen. Bovendien vermijdt het concern met de schikking dat topman Mark Zuckerberg en voormalig operationeel directeur Sheryl Sandberg urenlang zouden moeten getuigen.