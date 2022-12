Heftige RSV-winter, maar nog geen paniek in ziekenhuizen

De cijfers van beschikbare ziekenhuisbedden schommelen. Vooral respiratoire infecties halen stevig uit deze winter. Maar ‘van een crisis is nog geen sprake’.

Eerder deze week was er een aanzienlijke daling van het aantal beschikbare bedden in de Belgische ziekenhuizen. In enkele dagen tijd ging het van circa 3.500 beschikbare bedden naar 2.650. Die daling is intussen grotendeels ongedaan gemaakt en nu zijn er bijna 3.300 bedden beschikbaar.

‘De cijfers vertonen inderdaad schommelingen’, zegt Marcel Van de Auwera, diensthoofd dringende hulpverlening van FOD Volksgezondheid.’ Er zijn verschillen tussen week en weekend en ook de evolutie van inkomende en uitgaande patiënten schommelt.’ ‘De komende dagen zien wede aanloop naar een wat rustigere periode. In de eindejaarsperiode is er minder geplande zorg – denk aan operaties – wat extra ruimte geeft.’

In het UZ Brussel zijn de bedden nagenoeg allemaal bezet. Ook de intensieve zorg zit bijna aan haar limiet. Vooral respiratoire infecties zijn de boosdoener, zoals RSV. Het virus treft dit jaar niet alleen jonge patiëntjes, ook volwassenen worden ermee gehospitaliseerd.

‘Het is een heftige RSV-winter, maar de ene piek is nu eenmaal dominanter dan de andere’, vertelt kinderinfectioloog Siel Daelemans. ‘Ik merk ook dat ouders angstiger zijn door de berichtgeving en media-aandacht. Zij stellen zich dezelfde vraag als de kranten: wat is er aan de hand?’

De woordvoerder van UZ Brussel benadrukt dat elke winter druk is en dat paniek niet nodig is. ‘De reguliere zorg kan nog steeds doorgaan, voorlopig is hier geen sprake van een crisis. We blijven wel waakzaam nu ook de griep in het land is.’