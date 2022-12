Sinds de Russische invasie in Oekraïne schrijven we veel minder over het coronavirus. Hadden we er meer aandacht aan moeten besteden?

‘Ha, je belt nog eens’, lacht Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano, als we hem interpelleren over de jongste coronagolf. ‘Ik dacht al dat je slechtgezind was.’ Dat zijn we nochtans zelden, en al zeker niet wanneer het de immer behulpzame viroloog betreft.

Maar Van Gucht heeft wel gelijk: we hebben hem veel minder gebeld, omdat we in 2022 veel minder over corona bericht hebben. Sterker, de aandacht voor het virus is van de ene op de andere dag gaan liggen. Op 24 februari, om precies te zijn. Het moment waarop Rusland Oekraïne binnenviel.

Neem het aantal voorpagina’s over corona in 2022. Vóór de Russische invasie stond corona om de vier dagen op de cover van de krant. Vanaf 24 februari was dat om de veertig dagen. Ook het aantal artikelen over corona daalde spectaculair. Dat noopt tot introspectie: hebben we, onder druk van de Russisch-Oekraïense oorlog, dit jaar niet te weinig­ over corona geschreven?

Corona was sowieso haar hoofdrol in de verslaggeving kwijtgespeeld, durven we te denken – en maar goed ook. Dat er zoveel inkt vloeide over een virus had twee redenen. Eén: het virus had een enorme impact op de samenleving, en in het bijzonder op de gezondheidszorg. Twee: het virus was nieuw. Er viel dus veel te ontdekken.

Rijk der vrijheid

Naarmate de tijd verstreek, waren de wetenschappelijke inzichten wel nog talrijk­, maar minder baanbrekend. We leerden hoe het virus zich verspreidde, hoe het muteerde, welke maatregelen hielpen en hoe sterk de vaccins waren. Voor al die facetten weten we dat nog steeds maar gedeeltelijk, maar grote doorbraken zijn zeldzaam geworden.

Ook de impact op de samenleving kalfde af. Tijdens de lockdown werd onze­ bewegingsvrijheid op ongeziene wijze ingeperkt. Ook lang daarna golden beperkingen­ op wie waar mocht samenkomen. Pas in maart dit jaar ging het lang beloofde rijk der vrijheid in, en gingen­ de meeste coronamaatregelen op de schop. De timing was geen toeval. Al leek de logica­ af en toe even zoek, ze bleef de hele crisis lang: vermijden dat de zorg overbelast zou raken.

Zodra de omikronvariant zijn neus aan het venster stak bij een stevig geprikte bevolking, werden de diensten intensieve­ zorg niet meer overstelpt. Dat werd duidelijk in februari, toen de eerste omikrongolf over zijn hoogtepunt heen was.

Als we het aantal artikels over corona naast de coronamaatregelen leggen, valt op hoe gelijklopend de trends zijn. Hoe minder verstorend de maatregelen werden, hoe minder we over corona schreven. Bovendien liep de grootscheepse vaccinatiecampagne in januari af, toen kinderen vanaf vijf jaar als laatste­n de mouwen mochten oprollen.

Over de tweede omikrongolf, in maart en april, hebben we nauwelijks geschreven­. ‘Het was heel opmerkelijk’, zegt Van Gucht. ‘Het was alsof die golf voor de media niet bestond.’ Ze werd weggedrukt door de oorlog in Oekraïne­ die, net als het begin van de corona­pandemie, gepaard ging met een grote onzeker­heid.

Tegelijk veroorzaakte de golf amper deining op intensieve­ zorg. Ondanks de toename in de ziekenhuisopnames steeg het aantal patiënten op intensieve zorg nauwelijks, ook omdat er veel pa­tiënten van de vorige golf het ziekenhuis verlieten. De berichtgeving volgde de dalende druk op intensieve zorg.

Sceptici krijgen er niet genoeg van

Alles wel beschouwd vinden we niet dat we dit jaar te weinig aandacht besteed hebben aan corona. Door het conflict in Oekraïne begonnen we er wel sneller minder over te schrijven. Zonder die oorlog had corona ongetwijfeld langer haar stempel gedrukt op de bericht­geving – misschien langer dan nodig­.

Heel weinig lezers klaagden over de sterk gedaalde aandacht voor corona. Eén groep was het er opmerkelijk genoeg niet mee eens: de coronasceptici. Af en toe valt er nog een vraag in onze postbus. Waarom we het niet hebben­ over een nieuwe studie waaruit blijkt dat de vaccins niet geweldig zijn? Of die negatieve evaluatie van de corona­maatregelen? ‘Volgens mij ben je een beetje coronamoe aan het worden’, mailde een scepticus onlangs.

Dat is niet de reden waarom we niet over die studies berichten. Eerder dit: ze voegen weinig toe aan onze eerdere berichtgeving. Maar de lezer heeft wel een punt: ook wij werden een beetje coronamoe. Misschien kwam die vermoeidheid precies op het goede moment.