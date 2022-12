Na het afvoeren van zijn tentoonstelling op het Franse stripfestival van Angoulême, is nu een klacht ingediend tegen stripauteur Bastien Vivès, voor ‘het verspreiden van pedopornografie’. Hoe kon de gevierde nieuwlichter van het Franse beeldverhaal zo uit de gratie vallen?

‘Met zijn verfijnde en virtuoze tekenstijl bewijst de auteur eens te meer dat hij zich alles kan veroorloven’, schrijft stripuitgeverij Glénat in de promotekst van Petit Paul. De auteur in kwestie is ...