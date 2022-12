Vlaanderen trekt quota voor studenten geneeskunde fors op, tegen federale voorschriften in

De Vlaamse regering legt de artsenquota die de federale regering oplegt volledig naast zich neer. Volgend academiejaar mogen 1.424 studenten beginnen aan een opleiding geneeskunde en 218 studenten aan een opleiding tandheelkunde. Dat zijn er honderden meer dan de federale regering heeft voorgeschreven.

Dat melden Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). De quota die de federale regering had opgelegd bedroegen respectievelijk 1.104 Vlaamse studenten voor geneeskunde en 181 voor tandheelkunde. In totaal worden er dus meer dan 350 extra studenten toegelaten, of ruim een kwart meer dan voorgeschreven.

Volgens Weyts is ‘de tijd voorbij’ dat de federale voorschriften worden opgevolgd. ‘Jarenlang hebben de Vlamingen zich moeten schikken naar federale bevelen, die trouwens achteloos naast zich neergelegd werden door de Franstaligen.’

De beslissing gaat regelrecht in tegen een akkoord waarmee federaal minister van Gezondheidszorg Frank Vandenbroucke (Vooruit) dit voorjaar mee uitpakte. Toen werd afgesproken dat wie al aan de studie begonnen was garantie zou krijgen tot het beroep te worden toegelaten, maar dat er in ruil wel al vanaf het huidige academiejaar een ‘responsabilisering’ zou komen. Weyts gaf toen al meteen aan geen voorstander van het akkoord te zijn.

Crevits stelt dat de cijfers die de Vlaamse regering hanteert gebaseerd zijn ‘op de noden die in Vlaanderen bestaan. En die zijn enorm.’ Het optrekken van het startquota moet helpen die noden te ledigen. ‘We bepalen nu zelf het tempo waarmee we de tekorten op het terrein wegwerken.’ Weyts voegt daaraan toe ‘het historisch ontstane tekort’ versneld te willen afbouwen, ‘want we kunnen echt geen decennia meer wachten op extra artsen die vandaag al nodig zijn’.

Er is al overlegd met de Vlaamse universiteiten over de haalbaarheid van de verhoging van het aantal nieuwe studenten. Weyts stelt dat er in 2023 en 2024 extra middelen komen, specifiek om de capaciteit van de artsenopleidingen te verhogen zonder dat de kwaliteit daalt.