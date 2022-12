Anderlecht legt zich neer bij ‘buitenproportionele’ straf na wangedrag supporters

Anderlecht aanvaardt zijn straffen na de gestaakte wedstrijd op het veld van Standard door wangedrag van supporters. De Brusselse club meent wel dat de sancties buitenproportioneel zijn en laat weten dat ze niet de thuismatch tegen Union (op 8 januari), maar die tegen Zulte Waregem (op 18 januari) achter gesloten deuren zal spelen.

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft RSC Anderlecht donderdag veroordeeld tot een thuis- en uitwedstrijd achter gesloten deuren. Daarnaast krijgt de club nog eens voorwaardelijk twee thuiswedstrijden zonder publiek opgelegd met uitstel voor een jaar en een boete van 10.000 euro. Tenslotte worden een 5-0-score en de bijbehorende drie punten van de wedstrijd van 23 oktober toegekend aan Standard Luik.

Aanleiding voor deze sancties zijn de incidenten tijdens en na de wedstrijd in Luik op 23 oktober. De wedstrijd werd definitief gestaakt nadat er herhaaldelijk vuurpijlen op het veld werden gegooid vanuit het bezoekersvak. Na de wedstrijd ontstonden er ook rellen tussen beide supportersgroepen buiten het stadion.

‘Onze club is van mening dat de opgelegde straffen buitenproportioneel zijn en betreurt dat de verantwoordelijkheid quasi volledig ten laste van de club wordt gelegd’, reageert Anderlecht vrijdagnamiddag. ‘De financiële impact van deze straffen is eveneens enorm. Toch zal RSC Anderlecht deze beslissing niet aanvechten. De club kiest ervoor om een constructieve dialoog aan te gaan met de voetbalinstanties en wetgevende organen van dit land over ieders verantwoordelijkheden, om zo de veiligheid in het Belgische voetbal te verbeteren en te garanderen.’

Topper tegen Club Brugge

De sancties houden in dat er geen supporters van RSC Anderlecht mogen afreizen naar de wedstrijd in en tegen Club Brugge (15 januari) en dat de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem (18 januari) achter gesloten deuren plaatsvindt. Eerder was gecommuniceerd dat Anderlecht de thuiswedstrijd tegen Union (8 januari) achter gesloten deuren moest spelen, maar dat blijkt niet te kloppen.

‘Intussen blijft onze club, in samenwerking met de veiligheidsdiensten, ook alles in het werk stellen om de geleden financiële en materiële schade te verhalen op de verantwoordelijken’, klinkt het. ‘Voorlopig werden drie personen geïdentificeerd in het onderzoek van de politie, dat nog steeds loopt. De club startte zelf al twee procedures op voor een burgerrechtelijke uitsluiting en zal verdere juridische acties ondernemen. Het mag duidelijk zijn dat RSC Anderlecht geen enkele vorm van geweld of andere misdragingen, in het eigen stadion of elders, tolereert en dat ze streng zal blijven optreden tegen de individuele verantwoordelijken.’