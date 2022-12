Constructieve groeten uit de Wetstraat

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Vivaldi viert

Bij een kerstboom vol met tricolore kerstbalvreugde in de ambtswoning van premier Alexander De Croo (Open VLD) wenst de federale regering op Facebook u een fijne kerst. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) werd er speciaal voor uit zijn safehouse ontzet, we vermoeden vermomd in dat kerstmanspak. Wat de vraag doet rijzen wie er dan op de foto in dat pak zit? Onze gok: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zit toch al half in de regering.

Constructief

‘Das gesamte Team wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest!’ klinkt nog stemmiger in het Duits vanuit de Zestien. ’s Ochtends hing er ook al een warme kerstgloed over de laatste ministerraad van het jaar. Op de persconferentie achteraf bedankte de premier zijn voltallige kabinet voor de constructieve samenwerking het voorbije jaar. Een optimistische lezing van de feiten, maar het is er het seizoen voor. De premier had ook goede voornemens op zak: nóg beter doen volgend jaar. ‘Want alles kan beter.’

Mooiste tijd van het jaar

Ook wij journalisten krijgen tot onze vreugde al eens een digitale kerstkaart toegestopt, en vandaag zat er eentje van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) in de mailbox. ‘Ook al gebeurt er af en toe een snedig tweetje of pittige Facebookpost, ik wil u graag bedanken voor de goede samenwerking en professionele contacten het voorbije jaar. Ook in 2023 reken ik op uw niet-aflatende inzet om politici scherp te houden. Ook andere politici dan ik :-).’ Zullen we doen, minister. ‘De mooiste tijd van het jaar is de tijd met elkaar,’ schrijft Demir. Dat gaan we de komende dagen factchecken, minister!