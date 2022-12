Vlaanderen wil vanaf 2025 statiegeld op blikjes en plastic flessen

Tegen 2025 moet er in Vlaanderen statiegeld komen voor blikjes en plastic flessen. De precieze voorwaarden moeten nog worden vastgelegd, maar mogelijk zou het om 20 tot 25 cent per flesje of blikje gaan. Naast inzamelpunten in de supermarkt zou er ook een digitaal systeem komen.

De Vlaamse regering zet dan toch de stap naar het statiegeld voor blikjes en plastic flesjes. Na jarenlang lobbyen van de natuurbeweging en lokale besturen heeft ze de doelstelling vastgelegd om dat statiegeld tegen 2025 in te voeren. Op die manier wil ze het zwerfvuil op straat terugdringen. Wel wil de regering dat in overeenstemming doen met de federale en de andere deelstaatregeringen. Daarom gaat de minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), hierover nu verder onderhandelen.

De streefdatum ligt dus al vast, maar de precieze voorwaarden zullen afhangen van die verdere onderhandelingen. Wel zegt Demir in een persbericht nu al dat 20 à 25 cent een ‘aangewezen’ bedrag is. Dat dan enkel gelden voor blikjes en plastic flessen tot 3 liter. Demir laat wel onderzoeken of ook drankkartons en het glas waarop nu geen statiegeld is, daaronder moeten vallen.

Inzameling

Opvallend is dat Demir in haar beslissing tegemoetkomt aan de kritiek vanuit de sector zelf over de inzameling van die blikjes en flesjes. Fost Plus, het recyclagebedrijf waarin de verpakkingssector is verenigd, had over die inzameling eerder al geklaagd, omdat dit voor winkels en supermarkten een te grote belasting zou zijn.

In de oorspronkelijke plannen van Demir was daarom voorzien om de inzameling enkel op te leggen aan winkels van minstens 400 vierkante meter. Daarop komt ze nu op terug. Als uitgangspunt legt de Vlaamse regering geen verplichting meer op aan winkels. Zij beslissen op vrijwillige basis of ze het doen of niet. Tegelijk start Demir een proefproject op voor een digitaal systeem. Fost Plus had eerder voorgesteld dat elk flesje of blikje met de smartphone gescand wordt voor je het weggooit. Het bedrijf krijgt nu de komende maanden de kans om te laten zien dat dit in de praktijk werkt, via dat proefproject.

In principe zou je dan elke keer zowel de verpakking moeten scannen als de pmd-zak of de vuilnisbak waarin je het flesje of blikje gooit. De vraag is niet alleen of dat niet te omslachtig is, maar ook hoe waterdicht zoiets is. Bovendien vraagt de minister dat er een alternatief komt voor mensen zonder smartphone.

Streefdoel

Binnen de regering was CD&V al langer voorstander van statiegeld voor blikjes en flesjes. Open VLD was oorspronkelijk verdeeld, maar gaat er nu toch helemaal in mee. Ook N-VA was oorspronkelijk een koele minnaar. Maar twee maanden geleden noemde Demir dat toch ‘onafwendbaar’ omdat de sector haar streefcijfers niet haalde om het zwerfvuil te verminderen. Ze haalde maar de helft van de vooropgestelde daling met 20 procent. Volgens natuurbeweging zou dit statiegeld nu wel moeten helpen om dat substantieel te verminderen. Al zal dat wel pas vanaf 2025 zijn.