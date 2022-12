Belastingvrij inkomen klimt boven 10.000 euro

Door de indexering van de ‘fiscale ‘grensbedragen’ stijgt de belastingvrije basissom volgend jaar naar 10.160 euro. Dit jaar was er maar 9.270 euro belastingvrij.

Op het einde van elk kalenderjaar berekent fiscaal expert Jef Wellens (Wolters Kluwer) de nieuwe fiscale grensbedragen, waarmee de FOD Financiën aan de slag gaat bij de berekening van de personenbelasting die alle Belgen moeten betalen. De officiële publicatie in het Staatsblad volgt later. De bedragen slaan op de inkomsten en uitgaven van 2023 (die moeten gebruikt worden bij de belastingaangifte in 2024).

Het hoge inflatiecijfer (meer dan 10 procent) doet zich ook in de jaarlijkse aanpassing van die fiscale grensbedragen voelen. Zo gaan de bedragen waarop de verschillende belastingschijven (van minimaal 25 procent tot maximaal 50 procent) van toepassing zijn, flink omhoog. Bijvoorbeeld: het grensbedrag voor een belastingaanslag van 40 procent is door de indexering opgetrokken van 24.480 euro dit jaar naar 26.830 euro volgend jaar, blijkt uit de analyse door Wellens. Volgens hr-dienstverlener SD Worx zullen alle werknemers hierdoor minstens 50 euro extra per maand overhouden, of 600 euro per jaar. De precieze hoogte is afhankelijk van uw loon en gezinssituatie.

De forse indexering zorgt ervoor dat de zogenoemde belastingvrije basissom, het inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald, in 2023 omhoogspringt tot 10.160 euro. Voor het eerste kind ten laste komt daar nog een extra belastingvrij bedrag van 1.850 euro bij (dit jaar was dat 1.690 euro).

Ook een aantal uitgaven die recht geven op een belastingaftrek worden geïndexeerd. Zo kunt u in 2023 tot 1.720 euro uitgeven aan fiscaal aftrekbare dienstencheques; dit jaar lag die grens op 1.570 euro. De vrijstelling voor de vergoeding woon-werkverkeer stijgt van 430 naar 470 euro en het kilometerforfait voor de fietsvergoeding stijgt van 0,25 naar 0,27 euro.

Opgelet: omwille van budgettaire besparingen heeft de federale regering eerder al beslist dat niet alle fiscale grensbedragen worden geïndexeerd. Die politiek wordt voor het jaar 2023 aangehouden, blijkt uit de berekeningen van expert Jef Wellens.

Enkele voorbeelden: voor wie aan pensioensparen doet, liggen de maximumbedragen voor een fiscale aftrek volgend jaar op 990 euro (tegen 30 procent belastingvermindering) of op 1.270 euro (tegen 25 procent belastingvermindering). Die bedragen zijn identiek aan dit jaar. Blijven in 2023 ook bevroren (lees: gelijk aan dit jaar): de fiscale vrijstelling op spaarinteresten (980 euro) en op ­dividenden (800 euro).