Voor de derde keer in enkele jaren tijd ging de politie donderdagochtend langs bij een jongeman die leek te dreigen met een aanslag. Maar het bleek vals alarm in de vorm van swatting, een hackerspraktijk die komt overgewaaid uit de VS.

Bij nieuwsredacties, politie, ziekenhuizen en scholen kwam in de nacht van woensdag op donderdag een mail binnen over een mogelijke aanslag. Een interventieploeg rukte uit naar een thuisadres in Roeselare ...