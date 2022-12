Rusland overweegt om een reddingsmissie te sturen voor zijn bemanningsleden aan boord van het ISS nadat er een lek werd vastgesteld in een Russische Sojoez-capsule die aan het ruimtestation hangt. Hoe het gaatje ontstond, is niet duidelijk.

Een ruimtewandeling van de Russische kosmonauten Sergej Prokopjev en Dmitri Petelinj werd op 14 december op het laatste moment afgeblazen. Reden daarvoor was een gaatje van 0,8 millimeter in het koelingssysteem van de Sojoez MS-22. Door het gaatje werden druppels de ruimte in geblazen.

Hoe het precies is ontstaan, is onduidelijk. Mogelijk botste een stukje ruimteafval tegen de capsule. Terwijl de schade nog wordt beoordeeld, overweegt Rusland om een reddingsmissie te sturen naar het ruimtestation ISS. Er moet eerst worden onderzocht of de capsule niet te warm zou worden als de bemanning terugkeert naar aarde.

Als dat het geval is, kan de lancering van een andere Sojoez-capsule worden vervroegd. ‘De capsule zal dan onbemand naar het ISS worden gestuurd’, zei Sergej Krikaliov, directeur van de Russische ruimtevaartorganisatie voor bemande ruimtevluchten, donderdag tijdens een persbriefing.

In normale omstandigheden zouden de Russische kosmonauten samen terugkeren met de Amerikaanse astronaut Frank Rubio. De vlucht naar aarde met de Sojoez-capsule stond aanvankelijk gepland voor ergens in maart. In september zijn de astronauten met dezelfde capsule naar het ISS gereisd.

De andere ISS-bewoners - twee Amerikanen, een Japanner en een Rus - kunnen wel gewoon aan boord blijven. Zij keren later terug naar de aarde met een capsule van het Amerikaanse bedrijf SpaceX.