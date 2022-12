Twee doden en vier gewonden nadat man het vuur heeft geopend in Parijs

Bij een schietpartij in de Franse hoofdstad Parijs zijn twee personen om het leven gekomen, vier anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk of het om een aanslag gaat. Een verdachte werd intussen opgepakt.

Volgens het parket is de schutter een 69 jarige-man. Hij had het vuur geopend in het tiende arrondissement in de Franse hoofdstad. Volgens de Franse nieuwszender BFM TV had de man, een gepensioneerde treinconducteur, vorig jaar ook een migrantenkamp aangevallen.

Een getuige zei tegen het Franse persagentschap AFP dat er ‘zeven tot acht schoten’ werden gelost en dat er ‘totale paniek’ heerste. Het schietincident deed zich voor vlak bij het gebouw van een Koerdische vereniging in de Rue d’Enghien, zei burgemeester van het tiende arrondissement Alexandra Cordebard. De straat werd kort daarna afgezet door de politie.

Het Franse parket bevestigt dat er al zeker twee mensen overleden zijn. Vier anderen raakten gewond, van wie twee zwaargewond. De politie roept op Twitter alvast op om de omgeving te mijden om het werk van de hulpdiensten te vergemakkelijken. Het is nog niet duidelijk of het om een aanslag gaat.

Het onderzoek naar de motieven van de dader loopt nog. De openbaar aanklager van Parijs zei dat mogelijke racistische elementen onderzocht worden.

