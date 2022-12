Na tien jaar wachten: eindelijk weer een plan voor het spoor

De NMBS moet over tien jaar 30 procent meer reizigers vervoeren - met dank aan meer treinen, variabele tarieven en levendige stations. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de overheid, dat met tien jaar vertraging door de federale regering werd goedgekeurd.

Opeenvolgende ministers van mobiliteit beter er hun tanden op stuk, NMBS-ceo Sophie Dutordoir noemde het bij haar aantreden haar ‘grootste droom’, en met tien jaar vertraging werden ze vandaag door de federale regering finaal afgeklopt: nieuwe beheerscontracten voor de NMBS en Infrabel. ‘We hebben er lang op moeten wachten’, zei premier Alexander De Croo bij de voorstelling ervan. De contracten zijn het resultaat van ruim een jaar onderhandelen tussen de top van de spoorbedrijven en het kabinet van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

1. Waarom zijn deze contracten belangrijk?

In een beheerscontract zetten de regering en een overheidsbedrijf samen de lijnen uit voor de komende jaren. Waar moet het naartoe? Wat is de visie? Wat zijn de doelstellingen? En wat staat daartegenover? De laatste contracten voor NMBS en Infrabel dateren uit 2008, toen Inge Vervotte nog minister van Mobiliteit was, en zijn al sinds 2012 verlopen. Het betekent dat de spoorbedrijven intussen al tien jaar lang varen zonder kompas, zonder goed te weten waarheen.

Daar komt nu een einde aan. Gilkinet spreekt van een ‘historisch moment’. In tegenstelling tot de vorige, gelden de nieuwe contracten niet voor een periode van vier, maar wel voor tien jaar. ‘Voor het eerst in de geschiedenis van de NMBS ligt een plan klaar voor de lange termijn’, zegt Dutordoir. Het belang kan amper overschat worden. De mobiliteitsuitdagingen zijn enorm. Als België zijn klimaatdoelstellingen wil halen en de CO 2 -uitstoot in 2050 naar nul wil brengen, is een shift vanuit de auto naar de trein onmisbaar.

Maar de laatste maanden zit de kwaliteit van het aanbod in een diep dal - met een toename van geschrapte, vertraagde en overvolle treinen, als gevolg van verouderd materieel en te weinig personeel. Die trend moet keren.

• Reportage. ‘Deze ellende jaagt pendelaars de auto in’

2. Gaan de treinen hierdoor meer en stipter rijden?

Deze nieuwe contracten, die op 1 januari van kracht worden, zullen niet als vanzelf naar een betere kwaliteit van het treinaanbod leiden. Maar ze stellen wel ambitieuze doelstellingen in het vooruitzicht. De volgende tien jaar moet het aantal afgelegde kilometers door treinen in België met tien procent groeien tot net geen 92 miljoen kilometer. Op weekdagen zal het aantal treinen toenemen van 3.800 naar ruim 4.200. Ze zullen vroeger vertrekken en later doorrijden. Twee treinen per uur in elke richting in zowat elk station wordt het minimumaanbod. Rond de grote steden gaat het om vier treinen per uur. Dat alles moet de NMBS in staat stellen om 30 procent meer reizigers aan te trekken.

Maar die reizigers zullen alleen komen als de betrouwbaarheid van de trein ook verbetert: als ze stipter rijden, niet afgeschaft worden en niet overvol zitten. In november nog bereikte de stiptheid haar laagste niveau in vier jaar tijd. 15 procent van de treinen reed met meer dan zes minuten vertraging. De ambitie op dat vlak - 91,5 procent stipte treinen in 2032 - ligt lager dan de ambitie in het contract van 2008.

Of dat gehaald wordt, zal in grote mate afhangen van de vernieuwing van het materieel en van de spoorinfrastructuur. Dat voortdurend treinen uitvallen en in de werkplaatsen staan, is naast het personeelstekort de voornaamste reden voor de zwakke stiptheid. Tussen nu en 2032 zal de helft van het materieel vernieuwd worden, staat in het contract, met airco en meer ruimte voor fietsen. Infrabel kampt dan weer met grote achterstand in het onderhoud van de sporen, waardoor die in slechte staat verkeren.

Verder geeft het contract de NMBS meer mogelijkheden om zelf tarieven vast te leggen – iets waar het bedrijf al tien jaar om vraagt. Zo zal het lagere ­tarieven kunnen invoeren in de daluren, om zo de drukte beter over de dag te spreiden. Stations moeten ‘levendige ontmoetingsplekken’ worden (DS 1 juni 2022). Ook moet het goederenvervoer via het spoor in volume verdubbelen.

3. Zijn die mooie ambities betaalbaar?

De komende tien jaar zal in totaal niet minder dan 44 miljard euro belastinggeld naar de twee spoorbedrijven vloeien. Dat is bijna een tiende meer dan aanvankelijk was voorzien, maar minder dan wat de spoorbedrijven vroegen.

Zij gaven aan dat ze voor de komende tien jaar 3,4 miljard ­euro extra nodig hadden om de vragen van de regering te realiseren. Het begrotingsoverleg klokte af op twee miljard, en de mogelijkheid voor Infrabel om één miljard bij te lenen. NMBS krijgt 340 miljoen euro van de gevraagde 580 miljoen. Volgens Gilkinet en de spoor-ceo’s zal dat geen impact hebben op de langetermijndoelstellingen, maar vooral de eerste twee jaar voelbaar zijn. Investeringen bij de NMBS worden uitgesteld, de inhaalbeweging van Infrabel ook. Pas vanaf 2026 kan het nieuwe contract echt uit de startblokken.

‘We hadden de spoorbedrijven gevraagd een Rolls-Royce-plan en we zijn uitgekomen op een Volvo: nog altijd heel goed’, zegt Gilkinet.