Oplichter Anna Delvey verkocht al eigen werk voor 340.000 dollar

De Duits-Russische oplichter Anna Sorokin ‘Delvey’ dreef haar scam zo ver dat Netflix er de reeks Inventing Anna over maakte. Nu verkoopt ze haar eigen kunstwerken en daar verdiende ze al zo’n 340.000 dollar mee.

Jarenlang deed Anna Sorokin ‘Delvey’ zich voor als een rijke Duitse erfgenaam. Op die manier lichtte ze mensen en bedrijven in New York op voor meer dan 200.000 dollar. Ze zat vier jaar in de cel voor de Amerikaanse migratiedienst ICE haar bij vrijlating oppaktevoor een vervallen visum. Mede door de opbrengst van haar werk kon ze in oktober de borgsom van 10.000 dollar en de huur voor haar appartement in New York betalen. Ondertussen verdiende ze er al zo’n 340.000 dollar mee.

Ook non-fungible tokens

Sorokins werk gaat van simpele pen-op-papierillustraties en schilderijen tot parodieën op de voorpagina’s van de New York Times getiteld The Delvey crimes. In de meeste van haar stukken staat ze zelf centraal. Volgens de kunsthandelaar die haar representeert, Chris Martine, is juist dat een groot deel van haar succes. ‘Ze heeft een intrigerende stijl, maar het belangrijkste is iets ongrijpbaars. Mensen zijn gefascineerd door haar’, vertelde hij Artnews in maart.

• Oplichter Anna ‘Delvey’ Sorokin komt vrij op borgtocht

Originelen gingen al voor 25.000 dollar over de toonbank en de afdrukken worden verkocht voor 250 dollar aan kopers uit meer dan veertig landen. Daarnaast maakte ze ook een reeks NFT’s onder de noemer Reinventing Anna, een knipoog naar de Netflixreeks die over haar leven gemaakt werd.