Fifa onderzoekt hoe internetsensatie Salt Bae op veld raakte na WK-finale

De wereldvoetbalbond Fifa heeft een onderzoek gestart naar de bekende chef Salt Bae, die na de finale van het WK in Qatar op het veld stond met de Argentijnse spelers en selfies kon nemen met de wereldbeker.

Op videobeelden is te zien hoe de Turkse chef-kok Nusret Gökçe – de echte naam van de man achter de internetmeme Salt Bae en eigenaar van de Nusr-Et-restaurantketen – na de WK-finale in Qatar plots op het veld kwam om de trofee van de Argentijnen vast te houden.

Hij verschijnt er onder anderen naast Ángel Di Maria en Lisandro Martinez. Bij die laatste probeert hij de trofee uit de handen van de voetballer te grijpen. Later is te zien hoe hij zijn zoutsprenkelend gebaar bovenhaalt, waarmee de chef-kok bekendraakte op sociale media. Op andere beelden is ook te zien hoe hij de Argentijnse kapitein Lionel Messi vastgrijpt om zijn aandacht te trekken.

De Turkse chef-kok is niet alleen een populaire internetmeme, hij is ook eigenaar van de Nusr-Et-restaurantketen. Foto: Niviere David/abacapress.com

Volgens het Fifa-reglement mag de wereldbeker enkel vastgehouden worden door een select groepje winnende spelers en functionarissen van de wereldvoetbalbond. Wat de Turkse kok dus deed, was volgens de bond verboden. ‘Na een onderzoek heeft de Fifa vastgesteld hoe individuen onterecht op het veld raakten na de slotceremonie in het Lusail-stadion op 18 december’, klinkt het in een mededeling. ‘De gepaste interne actie zal worden genomen.’

Fifa-baas Gianni Infantino bezocht vorig jaar in januari nog een van Gökçe’s restaurants in Dubai, waar hij te zien was naast de chef-kok terwijl hij zijn kenmerkende pose nabootste. ‘Meneer Nusrat, nummer één, het beste van het beste’, zei Infantino nog op een video die achteraf online werd geplaatst. ‘Onvergetelijke avond in Dubai.’