Lonen 500.000 bedienden stijgen met 11,08 procent

De inflatie blijft hangen boven 10 procent. Het ‘basispakket energie’ van de regering tempert de prijsstijgingen wel lichtjes.

De lonen van ongeveer 500.000 bedienden gaan in januari met 11,08 procent omhoog. Dat heeft socialedienstverlener SD Worx becijferd. Het cijfer werd berekend op basis van de afgevlakte gezondheidsindex van november en december. Het gaat om bedienden in een dertigtal sectoren, zoals de autohandel, betonindustrie, bouwbedrijven, call-centers, consultancy, grafische nijverheid, garages, glasindustrie, groothandel, houtindustrie en reclamebureaus. Voor nog eens enkele honderdduizenden bedienden in andere paritaire comités zal de loonsverhoging in januari in dezelfde grootte-orde liggen.

De inflatie zelf is in december afgenomen tot 10,35 procent. Dat is iets minder dan het cijfer van november, toen het leven op jaarbasis nog 10,63 procent duurder was. December is de vierde opeenvolgende maand waarin de inflatie boven 10 procent uitkomt.

Onder meer de inflatie van elektriciteit nam af, als gevolg van het basispakket dat de regering voorziet om de energiefactuur voor de consument onder controle te houden. Ook de inflatie van benzine en diesel nam in kracht af.

De voedingsinflatie neemt nog in kracht toe. Voeding is nu 14,53 procent duurder dan in december vorig jaar. Uitschieter is plantaardige olie, een product dat in twaalf maanden tijd 45,5 procent duurder is geworden. Ook boter, melk en eieren staan in de top tien van producten die het meest in prijs gestegen zijn.

Dat de voedingsinflatie blijft toenemen, komt doordat de prijsstijgingen met vertraging doordringen tot in de winkelschappen. Uit cijfers die het Prijzenobservatorium van de FOD Economie deze week publiceerde, blijkt dat de voedingsindustrie maar een deel van de grondstofprijsstijgingen in haar eindproduct heeft verwerkt. Vanaf volgend jaar zullen ook de loonsverhogingen voedingsbedrijven parten gaan spelen. De prijsstijgingen van levensmiddelen zullen dus voorlopig nog niet afzwakken, zo is de verwachting.

De lijst van producten die goedkoper werden, wordt aangevoerd door smartphones. Die daalden met 11 procent in prijs. Ze worden gevolgd door televisietoestellen die 10 procent goedkoper werden.