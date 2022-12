Een kerstplaylist zonder Jingle Bells of Mariah Carey: het kan

Elk jaar worden we gebombardeerd met dezelfde kerstmuziek. Tijd voor een alternatieve (we durven zeggen ‘betere’ ) playlist.





Klassieke-muziekjournalist Sofie Taes laat ons horen hoe haar kerstavond klinkt. Tussen de klassieke parels door, vertelt ze waarom Jingle Bells helemaal niets met de hoogdag te maken heeft en waar kerstmuziek eigenlijk vandaan komt. Wil jij ook je kalkoen serveren met een andere garnituur dan Bing en Mariah?

Je kan je Sofies playlist vinden op het Spotify kanaal van De Standaard. Een klassieke kerst - playlist by De Standaard | Spotify

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Sofie Taes| Presentatie Lise Bonduelle| Redactie Sofie Steenhaut| Eindredactie Sofie Steenhaut| Audioproductie Pieter Santens| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere |

Muziekfragmenten

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You

Jingle Bells – uitgevoerd door Children love to sing

In Dulci Jubilo – uitgevoerd door Dietrich Buxtehude

Entre le boeuf et l’âne gris - uitgevoerd door The Monteverdi Choir o.l.v. John Eliot Gardiner

Pange, lingua, gloriósi - Josquin des Prez

Missa Pange lingua : Kyrie - Josquin des Prez

Prophetiae Sibyllarum: No. 8, Sybilla Phrygia “Ipsa Deum” - Orlande de Lassus, uitgevoerd door Vocalconsort Berlin o.l.v. Daniel Reuss

Christmas Oratorio “Brich an, o schönes Morgenlicht” - Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door English Baroque Soloists & The Monteverdi Choir o.l.v. John Eliot Gardiner

Concerto grosso in G minor Op.6 No.8, “Fatto per la notte di Natale” - Corelli, uitgevoerd door Il Giardino Armonico

Oratorio de Noel Op.12:Tollite hostias – Camille Saint-Saëns, uitgevoerd door Stuttgart Bach Choir & solisten o.l.v. Jorg-Hannes Hahn

Missa Puer natus est: Gloria – Thomas Tallis, uitgevoerd door Stile Antico

Sonata Natalis – Pavel Josef Vejvanovsky, uitgevoerd door Academy of Ancient Music o.l.v. Christopher Hogwood

Danse of the Floreadores – Duke Ellington

Noël - Gabriel Fauré, uitgevoerd door Christiane Karg & Gerold Huber

O Kerstnacht Schoner Dan De Dagen - Herman van Veen & Ton Koopman

A La Berline Postillon - Herman van Veen & Ton Koopman