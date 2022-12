Na dodelijk ongeval in Neerpelt: wat als je kind overlijdt in een ongeluk dat je zelf overleeft?

Op een paar dagen tijd een kind van drie en een kind van tien. Zowel in Zottegem als in Neerpelt vielen voorbije dagen veel te jonge verkeersslachtoffers, terwijl hun mama of papa het ongeval wél overleefden. Hoe rouw je om een kind dat naast je stierf, terwijl jij wel nog leeft? ‘Dit is traumatische rouw. Je leven verandert op elk mogelijk vlak.’

Ze was in het fluo, onder een lantaarn, met een hond aan de hand. En toch werd het 10-jarige meisje in Pelt stomweg niet op tijd gezien, toen ze woensdagavond met haar papa overstak. Zij overleed, haar ...