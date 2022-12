Het is bijna tien maanden geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel. Poetin heeft al die tijd steevast over een ‘speciale militaire operatie’ gesproken. Tot nu: de president heeft donderdag op een persconferentie in Jekaterinenburg voor het eerst in het openbaar ‘oorlog’ in de mond genomen om het conflict in Oekraïne te beschrijven. ‘Ons doel is net om deze oorlog te beëindigen’, beweerde hij.