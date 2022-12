Geheime trein- en vliegrit: zo reisde Zelenski in het geniep naar de VS

De Oekraïense president Volodimir Zelenski reisde eerder deze week per trein en vliegtuig onder hoge beveiliging naar Washington. Volgens een Amerikaans nieuwsmedium werd die reis nauwkeurig voorbereid in samenwerking met de regering-Biden.

Het bezoek van de Oekraïense president was al even in de maak en werd tot in de puntjes heimelijk voorbereid. Volgens een verslaggever van de Amerikaanse nieuwsbrief Punchbowl News begon de reis van Zelenski met een zwaar beveiligde treinrit naar de zuidelijke Poolse stad Przemysl. Volgens beelden van tv-zender TVN werd hij op het treinstation gespot met de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne Bridget Brink, die hem vergezelde.

Toen de Oekraïense president arriveerde in Polen, stapte hij op een Amerikaans regeringsvliegtuig dat woensdagavond (Belgische tijd) landde op de luchthaven Joint Base Andrews in Maryland, nabij Washington. Tijdens zijn vlucht over de Noordzee werd het vliegtuig geëscorteerd door een spionagevliegtuig van de Navo, een F-15 Eagle-straaljager.

Daarna reisde hij begeleid door autocolonnen verder naar het presidentiële gastenverblijf Blair House. Nadat hij zich opgefrist, ging hij linea recta naar het Witte Huis, waar hij ontvangen werd door president Joe Biden en first lady Jill Biden. Na een overleg met de Amerikaanse president en een gezamenlijke persconferentie trok Zelenski naar het Congres, waar hij een toespraak hield.

Geen perfect moment

Een hoge ambtenaar van de regering-Biden zei deze week aan journalisten dat er geen ‘wiskundige formule’ was voor het ideale bezoekmoment voor Zelenski. Het bezoek was volgens de functionaris wel ‘een belangrijke impuls en ondersteuning’ voor de steun van de Verenigde Staten nu de winter is aangebroken.

De Amerikaanse overheid heeft nauw overlegd met de regering van Zelenski over de ‘veiligheidsparameters’, waardoor de president zijn land kort kon verlaten. ‘Natuurlijk was het uiteindelijk zijn beslissing’, klonk het. ‘Hij concludeerde dat aan die veiligheidsparameters was voldaan. Wij waren het eens met alles wat hij nodig had om zijn reis te doen slagen.’