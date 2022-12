Regenachtig, maar ook opklaringen

Er trekt vrijdag een nieuwe, vrij actieve regenzone over ons land vanaf de Franse grens. ’s Namiddags trekt ze weg naar Nederland en Duitsland. Er kunnen dan opklaringen verschijnen, maar in Hoog-België is er nog kans op enkele buien, meldt het KMI.

Het wordt opvallend zacht met maxima tussen 9 graden in de Hoge Venen en lokaal 13 graden in Laag- en Midden-België. De matige zuidenwind neemt toe en wordt vaak vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee, terwijl hij naar het zuidwesten ruimt. Er zijn windpieken tot 60 km/uur mogelijk of lokaal zelfs wat meer.

Vrijdagavond en -nacht kunnen er lokaal nog wat lichte buitjes vallen. Vooral in de Ardennen kunnen lage wolken het zicht beperken, elders zijn er vaak brede opklaringen. De minima liggen tussen 6 en 10 graden. De zuidwestenwind wordt matig in het binnenland en vrij krachtig in de kuststreek.

Zaterdag is er veel bewolking met enkele buien. In de loop van de dag wordt het droger met bredere opklaringen, vooral in de noordwestelijke helft van het land. De maxima liggen tussen 7 en 9 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 9 en 11 graden elders. De wind waait matig uit het zuidwesten en neemt in de loop van de dag wat af.