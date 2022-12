Temperaturen tot -45 graden in VS: ‘Huid kan binnen vijf minuten bevriezen’

De temperaturen zullen de komende dagen zo snel dalen in delen van de Verenigde Staten dat experts waarschuwen voor frostbite. ‘Dit is serieus’, zegt ook president Joe Biden over het aanstaande noodweer. ‘Het is gevaarlijk en bedreigend, dit is niet zoals de sneeuwdag toen je een kind was.’

De zware sneeuwval, sneeuwstormen en bittere kou veroorzaakten donderdag al chaos op wegen en vliegvelden. Ongeveer 10.000 vluchten van de grofweg 45.000 dagelijkse vluchten in de Verenigde Staten waren donderdagavond vertraagd of geannuleerd, meldt The New York Times. Ook vrijdag zijn duizenden vluchten geannuleerd. Vooral de luchthavens van Chicago en Denver zijn hard getroffen. De snelweg Interstate 90, die in het noorden van de VS loopt, is over een lengte van ruim 300 kilometer afgesloten door harde wind en sneeuwstormachtige omstandigheden.

Bomcycloon

De Amerikaanse weerdienst NWS heeft een waarschuwing voor extreem weer afgegeven die van toepassing is op zo’n 200 miljoen Amerikanen. De minimumtemperatuur bereikt -45 graden Celsius en op plekken waar het zo koud wordt, is er kans op frostbite.

Dat is het verschijnsel waarbij vingers, tenen of andere uiteinden van het lichaam afsterven door extreme koude. Het lichaam zuigt bloed en zuurstof weg uit de uiteinden van het lichaam om de werking van vitale organen te beschermen. De eerste signalen van frostbite zijn tintelingen. De vingers of tenen verliezen hun kleur en worden erg stug. Vaak verloopt het proces bijna ongemerkt omdat de aangetaste delen gevoelloos worden.

Dat kan al binnen vijf tot tien minuten gebeuren. De waarschuwing daarvoor geldt ook in grote steden als Des Moines (Iowa). De plotselinge omslag van weer kan zelfs zo extreem zijn dat er sprake is van een zogenoemde bomcycloon, waarbij de luchtdruk intens snel daalt.

9:10 PM EST 12/22/2022: Widespread NWS Watches, Warnings, and Advisories for hazardous weather with impacted population data. For more information on any specific location, check https://t.co/VyWINDBEpn pic.twitter.com/xRfmzspjYK — National Weather Service (@NWS) December 23, 2022

De aanstaande storm wordt door de NWS omschreven als iets dat ‘eens in een generatie’ plaatsvindt en ‘wijdverspreide ontwrichtende en mogelijk verlammende effecten kan hebben in het midden en oosten van de Verenigde Staten’. Amerikaanse media berichten massaal over de effecten ervan tijdens een van de drukste reisweken sinds het begin van de coronapandemie.

In El Paso (Texas), waar veel ongedocumenteerde migranten op straat verblijven, zakt de temperatuur later deze week volgens de voorspellingen tot ruim -9 graden Celsius. Florida maakt zich op voor de koudste Kerstmis in dertig jaar.

Ook in Canada

Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Canada, waar inwoners beter zijn voorbereid op koud weer, maken de autoriteiten zich op voor extreme omstandigheden en stroomuitval.