Moederbedrijf Tiktok geeft bespioneren Amerikaanse gebruikers toe, waaronder journalisten

Bytedance, het moederbedrijf van Tiktok, heeft afgelopen zomer op ongepaste wijze toegang verkregen tot gegevens van sommige Amerikaanse gebruikers van de app. De spionage kwam aan het licht na intern onderzoek, melden internationale persbureaus vrijdag.

Hoeveel Amerikaanse gebruikers bespioneerd werden is niet bekendgemaakt, maar onder de gedupeerden zijn enkele journalisten van het tijdschrift Forbes en de zakenkrant Financial Times.

De spionerende werknemers bekeken onder meer de IP-adressen en gebruikersdata van Amerikaanse Tiktokkers. Bij de verslaggevers van Forbes werd zo bekeken of ze fysiek in de buurt waren van medewerkers van Bytedance. De betreffende journalisten hadden kritische artikelen gepubliceerd over Tiktok, waarvoor ze interne documenten en anonieme bronnen binnen het bedrijf gebruikt zouden hebben.

‘Het vertrouwen van het publiek dat we met enorme inspanningen hebben opgebouwd, zal aanzienlijk worden ondermijnd door het wangedrag van een paar individuen’, schreef Rubo Liang, ceo van ByteDance, volgens persbureau Bloomberg in een email aan zijn personeel. ‘We zullen hard werken om de schade te herstellen en blijven streven om een bedrijf te worden dat door het publiek wordt vertrouwd.’

Bij Bytedance zijn naar aanleiding van de zaak vier werknemers ontslagen. Twee van hen werkten in China, de andere twee vanuit de VS.

Verschillende staten in de VS overwegen al geruime tijd om Tiktok te blokkeren, vanwege zorgen over privacy. In Texas is de app inmiddels verboden voor medewerkers van de overheid.