Politie arresteert tiener die dreigde met ‘bloedbad’ op school

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft een jonge tiener gearresteerd die via Snapchat dreigde om een bloedbad aan te richten op school. De Limburgse leerling sprak onder meer over het meebrengen van een mes.

In de loop van deze week stonden op sociale media berichten met bedreigingen aan het adres van de Pyxis-scholencampus in het Limburgse Lanaken. ‘We kregen op dinsdagmiddag de eerste meldingen binnen van verontruste leerlingen en ouders die berichten zagen verschijnen op Snapchat. Volgens de screenshots die we konden inkijken zou de verspreider van de informatie “een bloedbad” gaan aanrichten in onze school’, vertelt pedagogisch directeur Kricha Jans. ‘We waren net zoals de ouders en leerlingen geschrokken van deze dreigende taal. We hebben dan ook meteen actie ondernomen en de politie ingelicht. Zij zijn meteen gestart met een onderzoek. Alle informatie is vervolgens overgemaakt aan de onderzoekers.’

Examens

Hoewel de verdachte niet zei welke school hij viseerde, kwam de periode van de dreiging niet ongelegen. ‘Voor ons was er de geruststelling dat er de hele week geen leerlingen meer aanwezig zouden zijn op onze campussen, omdat maandag de laatste examens werden afgenomen en niemand meer naar school moest komen. Maar uiteraard wilden we geen enkel risico nemen. Er is de hele week continu politietoezicht geweest aan onze drie vestigingen’, verduidelijkt de directeur.

De persoon die de berichten verstuurde werd inmiddels geïdentificeerd en gearresteerd. Donderdagavond volgde een verhoor. De situatie was onder controle en de dreiging geneutraliseerd.

Activiteiten gaan door

De politie en het parket van Limburg hebben vanaf het eerste moment de melding ernstig genomen en de noodzakelijke inspanningen gedaan om de verdachte te identificeren. Bij de bewuste scholengemeenschap uitten ze hun appreciatie voor de adequate aanpak van de onderzoekers. ‘We zijn zeer blij dat zowel de politie als het parket van Limburg vanaf het eerste moment de melding ernstig namen en de noodzakelijke inspanningen deden om de verdachte te identificeren. We zijn hen dan ook zeer dankbaar’, zegt de pedagogisch directeur.

De geplande activiteiten van de scholengroep, naar aanleiding van de nakende kerstvakantie, kunnen gewoon doorgaan. ‘Indien er nog ouders of leerlingen zitten met vragen en bezorgdheden kunnen ze steeds terecht kunnen bij de leercoaches en leerlingenbegeleiders. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in Maasmechelen werd eveneens ingeschakeld om leerlingen die daar nood aan hebben op te vangen. Vrijdag zal er eerder als routine en voor geruststelling aan onze drie campussen politie zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn’, besluit directeur Jans.