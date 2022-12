Britse regering fluit Schotse transgenderwet terug

Onmiddellijk nadat het Schotse parlement met overtuigende meerderheid een wet had gestemd die een officiële wijziging van iemands geslacht makkelijker maakt, verklaarde de Britse regering de wet te zullen afblokken. De Schotse regering reageert furieus.

Het Schotse parlement heeft na drie dagen van heftige debatten een nieuwe transgenderwet aangenomen, met een overtuigende meerderheid. 86 leden van het Schotse parlement stemden voor, 39 stemden tegen. De Britse regering in Westminster is echter niet van plan de wet in werking te laten treden.

Dankzij de nieuwe wet is het niet langer verplicht om een medisch en psychiatrisch onderzoek te ondergaan om een aanvraag tot geslachtsverandering in te dienen. Daarnaast moet de aanvrager nog maar drie maanden in het nieuwe geslacht door het leven gaan, terwijl dat nu nog twee jaar is. Elke aanvraag wordt wel vergezeld van een reflectieperiode van drie maanden, waardoor een officiële geslachtsverandering in de praktijk dus ten vroegste na zes maanden kan. Ten slotte wordt ook de minimumleeftijd voor de aanvraag van een dergelijk certificaat verlaagd van 18 naar 16 jaar.

De Britse minister voor Schotland Alister Jack ziet de nieuwe wet als een gevaar voor vrouwen en kinderen. ‘Dat gaan we van zeer nabij bekijken, net als de mogelijke conflicten met bestaande wetgeving die geldt in het volledige Verenigd Koninkrijk. Als dat nodig is, kunnen we verhinderen dat de wet tot bij de Koning raakt voor goedkeuring.’

Het gevaar voor vrouwen, waar ook succesauteur J. K. Rowling voor waarschuwt, zou zijn dat mannen met slechte bedoelingen gemakkelijker binnen kunnen dringen in ruimtes die voorbehouden zijn voor vrouwen, zoals vrouwentoiletten of kleedkamers. De Schotse overheid werpt echter op dat de nieuwe tekst geen impact zal hebben op een eerdere wet, die stelt dat transpersonen de toegang tot dergelijke ruimtes onder bepaalde voorwaarden kan worden ontzegd.

‘Ik ben een feministe en doe alles wat ik kan om de rechten van vrouwen te verdedigen zolang ik leef’, verklaarde de Schotse premier Nicola Sturgeon donderdag. ‘Maar ik denk ook dat het leven van gestigmatiseerde groepen vergemakkelijken een belangrijk onderdeel van mijn verantwoordelijkheden vormt.’

De Schotse regering zal zich dan ook ‘vurig verzetten’ tegen elke vorm van inmenging van de regering-Sunak. Die kreeg van Sturgeon al het verwijt te bestaan uit ‘ontkenners van de democratie’, toen het Hooggerechtshof oordeelde dat Schotse onafhankelijkheidsreferenda alleen kunnen met goedkeuring van de Britse regering.